大摩：特斯拉今年最關鍵催化劑在這裡

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-19 10:00

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周三 (18 日) 在報告中指出，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 能否推動「無人監督」自駕計程車 (Robotaxi) 車隊規模化部署，將是 2026 年股價最重要的驅動因素。

大摩點出特斯拉股價今年最重要催化劑(圖：Shutterstock)

該行分析師 Andrew Percoco 表示，「特斯拉能否擴大無人監督 Robotaxi 車隊的規模，是今年股價最關鍵的催化劑。」

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摩根士丹利指出，在參加 TMT 會議及參訪德州超級工廠 (Giga Texas) 後，分析師對 Robotaxi 與 Cybercab 的生產前景「更加樂觀」，且目前仍預計於 4 月啟動量產。

Percoco 在報告中寫道，「Robotaxi 優異的單位經濟效益，來自垂直整合與創新的 Cybercab 生產方式——特斯拉正改變車的製造模式。」

報告強調，每增加一英里的 Robotaxi 行駛里程，都會「加速個人版 FSD(全自動輔助駕駛) 的學習」，形成推動整體業務成長的關鍵飛輪。

分析指出，無人監督行駛里程越多，自駕模型表現越佳，將有助提升 FSD 的搭載率，並帶動車的需求再度加速成長，最終提升現金流創造能力。

摩根士丹利也提到其他重要里程碑，包括預計未來幾個月內發表第三代 Optimus，並計劃 2026 年下半年量產。儲能業務仍是成長動能之一，但該行警告，由於競爭加劇與關稅時間點影響，今年利潤率可能面臨壓力。

在資本支出增加，以及短期現金流消耗約 80 億美元的情況下，摩根士丹利指出，個人版 FSD 的進展將是「重新帶動電動車銷量與利潤率」的關鍵動能，同時也是支撐特斯拉長期發展「實體 AI」願景的重要資金來源。