鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-19 16:58

美國總統川普表示，除非伊朗進一步升高衝突，否則以色列不會再攻擊伊朗南帕爾斯 (South Pars) 天然氣田，但他也嚴詞警告，若伊朗再次鎖定卡達能源設施，美國不排除以強硬手段摧毀該處關鍵氣田，令中東能源局勢再度升溫。

川普警告：若伊朗持續攻擊卡達 美將「大規模炸毀」整個南帕爾斯地區 (圖：shutterstock)

為報復以色列襲擊其南帕爾斯天然氣田，伊朗週四 (19 日) 清晨攻擊卡達拉斯拉凡液化天然氣(LNG) 設施，同時還發動更大規模的行動，波及阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯的能源基礎設施，科威特與巴林也陸續傳出遭襲，令市場對全球能源供應的憂慮明顯升高。

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對此，川普在 Truth Social 發文警告，若伊朗持續攻擊卡達，美方將不排除「大規模炸毀」整個南帕爾斯地區。川普稱，他不希望授權如此高強度的破壞行動，因為這將對伊朗未來帶來長遠影響，但若卡達液化天然氣設施再遭攻擊，美國將毫不猶豫出手。

不過，川普也試圖與以色列先前對南帕爾斯的攻擊切割，強調美國與伊朗布希爾省近海氣田設施遭襲一事「毫無關係」，並表示若德黑蘭停止攻擊卡達，以方也不會再對相關設施出手。

卡達方面指出，伊朗對拉斯拉凡天然氣園區發射的彈道飛彈引發 3 起火警，並造成大範圍損害。卡達內政部其後表示，火勢已獲控制，未傳出人員傷亡。卡達外交部則進一步宣布，要求伊朗安全與軍事武官在 24 小時內離境，並將其列為「不受歡迎人物」，同時形容這次攻擊是對卡達國家安全的直接威脅。

目前市場關注的下一個關鍵，在於波灣國家是否將對伊朗展開報復，這場戰爭有可能進一步更不祥的階段，即全面戰火。

沙烏地阿拉伯表示，「對伊朗僅存的一點信任也已徹底瓦解」。