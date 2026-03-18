鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-19 06:36

由於油價飆升和經濟不確定性加劇，聯準會週三 (18 日) 將基準利率維持在 3.50%-3.75% 區間不變，為連續第二次「按兵不動」，官員預計今年將降息一次。聯準會主席鮑爾表示，能源價格上漲將推升整體通膨、通膨目前進展遜預期後，市場對今年降息的預期進一步降溫。

以下為本次會議與鮑爾記者會的各項重點：

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(圖：REUTERS/TPG)

重點一：聯準會按兵不動 符合市場預期

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 以 11 票同意比 1 票反對的結果通過決議，維持維持在 3.50%-3.75% 區間不變，這是連續第二次「按兵不動」。

FOMC 在聲明中表示：「委員會尋求在長期內實現最大就業與 2% 的通膨目標。經濟前景的不確定性仍然偏高。中東局勢發展對美國經濟的影響仍具不確定性。委員會正關注其雙重使命兩端所面臨的風險。」

聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 對本次決議投下反對票，主張將利率下調 1 碼。

重點二：高度「不確定性」

鮑爾在記者會上罕見多次直言：「我們真的不知道」！

鮑爾坦言，當前經濟前景比平常更難判斷。從油價衝擊、關稅效應到人工智慧 (AI) 帶來的變化，聯準會眼前面對的，幾乎都是還在發展中的新變數。

鮑爾向記者會上表示：「中東局勢對美國經濟的影響仍具不確定性。短期來看，較高的能源價格將推升整體通膨，但現在判斷其對經濟影響的範圍與持續時間，還為時過早。」

鮑爾解說：「油價衝擊當然會反映出來，其中有一部分也會體現在核心通膨上。我們就是不知道中東接下來會發生什麼，將是非常重要的因素。聯準會必須『等待觀察事態發展』，以及『目前局勢會持續多久』。」

聯準會不知道關稅政策最終會如何發展，鮑爾表示，官員不僅擔憂油價，也擔憂川普關稅政策對經濟造成的影響。儘管最高法院近期裁定川普的一系列關稅政策違法，但川普政府已著手依據其他法律依據重新徵收關稅。

除了能源與貿易因素外，鮑爾也提到人工智慧 (AI) 對經濟的影響正在升高。

他認為，AI 長期來看有助於提升生產力，對美國經濟可能是正面力量，但實際何時發酵、效果多大，目前仍難以估算。

鮑爾同時指出，AI 熱潮短期內也可能推升資料中心與相關零組件需求，進而形成新的成本壓力。

重點三：通膨目前進展遜預期

鮑爾也指出，通膨仍可望出現一定程度的改善，只是進展較預期緩慢。他認為，如若年中關稅因素逐步明朗，相關影響也將開始反映在通膨走勢上；關稅帶來的價格壓力一次性衝擊，之後通膨仍有機會回落。

不過，鮑爾也坦言，聯準會後續政策仍將視經濟數據而定，但若通膨持續維持高檔、未見明顯改善，降息步調也可能隨之調整。

重點四：最新經濟預測 點狀圖仍保留降息空間

聯準會最新經濟預測摘要 (SEP) 顯示，官員上修今年通膨預測，同時也預估經濟成長速度略快一些。

其中，個人消費支出物價指數 (PCE) 通膨率預估上調至 2026 年的 2.7%，高於去年 12 月預估的 2.4%。聯準會更關注、排除食品與能源價格波動的核心通膨率預估，也從 2.5% 上修至 2.7%。不過，國內生產毛額 (GDP) 成長率預估也由去年 12 月的 2.3% 上調至 2.4%。

聯準會公布的最新點狀圖顯示，官員仍預期今年可能降息一次，2027 年再降一次，但整體路徑已明顯變得更保守。

19 位與會官員中有 12 人預估今年至少會降息一次，與去年 12 月相同，但其中幾位官員下修了原先的降息幅度；另有 1 位官員甚至預測明年可能升息。

(圖：FED)

鮑爾在會後談話中表示：「如果你有注意到，中位數並沒有改變，但實際上有一些人明顯轉向較少降息的方向。也就是說，大概有四到五位官員，從原本預估降息兩次，改成預估只降一次。」

鮑爾重申市場應對這些點狀圖「保留看待」，而且這次更應如此。鮑爾再次指出：「貨幣政策並非一成不變，我們將根據每次會議的情況做出決定。」

根據 CME 的 FedWatch 工具，聯邦基金利率期貨最新反映，市場目前只押注 2026 年降息一次，且聯準會維持利率不變的可能性也正在升高。

重點五：距停滯性通膨還很遠

鮑爾提到就業面臨下行風險，但淡化美國走向「停滯性通膨」，強調他不會用這個詞來形容當前美國經濟。

鮑爾指出，所謂「停滯性通膨」更接近 1970 年代的情境，當時美國失業率與通膨率都處於極高水準。他表示，現在的情況並非如此，因為目前失業率仍大致貼近長期正常水準，而通膨雖高於目標，但也僅高出約 1 個百分點。

他強調，現在的局面確實棘手，但還不到需要以「停滯性通膨」來定義的程度，這個詞應保留給更嚴峻的經濟環境。

重點六：鮑爾未來動向

鮑爾表示，若繼任人選在 5 月 15 日其任期屆滿前仍未獲確認，他將依法繼續暫代主席職務，這也是他迄今對聯準會權力交接問題最明確的一次公開表態。

鮑爾在聯準會宣布維持利率不變後的記者會上指出，相關安排早有法律依據，過去也曾多次出現類似情況。他並進一步表明，在司法部對他的調查尚未徹底、透明且最終結束前，自己無意離開聯準會理事會。

此番說法，正值鮑爾接班安排與政治角力同步升溫之際。美國總統川普已提名前聯準會理事華許 (Kevin Warsh) 接任主席，但共和黨參議員 Tom Tillis 揚言，在司法部調查告一段落前，將阻撓該提名案通過參議院確認程序。

鮑爾也表示，若調查結束且新任主席順利上任，他尚未決定是否繼續留任聯準會理事。根據現有任期安排，他的理事任期將持續至 2028 年。鮑爾強調，屆時將依據何者最符合聯準會與其所服務民眾利益來做出決定。

鮑爾是否續留理事會，對川普重塑聯準會人事版圖的空間影響不小。若鮑爾留任，白宮將少掉一個可直接提名的新席次。目前聯準會七名理事當中，已有三人為川普任內提名。

重點七：全球央行同步警戒中東戰爭

中東戰局已是全球主要央行都必須納入考量的新變數。聯準會在聲明中提到，中東局勢對美國經濟的影響仍不確定。

不只聯準會，加拿大央行與澳洲央行近期也都已公開提到中東衝突對通膨與經濟的潛在影響。加拿大央行表示，戰事已加劇能源價格與金融市場波動，並提高全球經濟風險。澳洲央行更警告，若燃料價格居高不下，通膨高於目標的時間恐怕將比原先預期更久。

這也意味著，全球央行原本期待的降息循環，可能因中東油價衝擊而被打亂。市場過去幾個月習慣用「通膨放緩、利率下行」的劇本看待 2026 年，如今這套劇本正在被重新改寫。

市場走勢

從會後聲明來看，聯準會對經濟基本面的判斷變動不大，但對通膨與外部風險的措辭更加審慎。不過，中東局勢發展對美國經濟的影響仍存在高度不確定性，在鮑爾記者會進行期間與結束後，三大指數跌幅進一步擴大。

華爾街分析

Osaic 市場策略師 Phil Blancato 表示，聯準會目前釋出的訊號顯示，決策官員可能傾向先觀察能源價格上漲帶來的通膨壓力，而不會急著調整政策。聯準會目前並未改變資產負債表政策，顯示現階段仍是以利率作為主要政策工具。

Blancato 進一步表示，這次利率決議本身大致符合市場預期，並不令人意外，但決策背景已變得更加複雜。一方面，油價上漲推高通膨風險；另一方面，勞動市場又出現放緩跡象，讓聯準會在穩定物價與支撐經濟之間面臨更大壓力，也使利率可能在較高水準停留更長時間。

The Winter Warrior Investor 投資團隊負責人 David Alton Clark 表示：「聯準會如市場預期維持利率不變。總結來看，不論未來坐在聯準會主席位置上的人是誰，在通膨升高且不確定性明顯攀升的情況下，今年要主張降息兩次都會是相當困難的事，除非經濟陷入衰退。」

Bolvin Wealth Management Group 總裁 Gina Bolvin 表示：「聯準會今天沒有採取行動，但它也不需要這麼做。這是一家對等待、觀察與保持彈性都感到自在的央行。只預估一次降息，其實已經說明一切：聯準會並不急，投資人也不該急。」

Indeed 經濟學家 Felix Aidala 表示：「儘管這次決定完全符合市場預期，但也凸顯聯準會未來將面對艱難路徑。如今它在雙重使命兩端都承受壓力，既要維持高就業，也要壓低通膨。更複雜的是，聯準會官員往往是根據幾週甚至幾個月前的數據做出極為重要的決策，而這些數據未必能完整反映經濟快速變化的幅度，這也提高了決策過慢、或建立在過時假設上的風險。」