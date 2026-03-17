鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-18 06:00

美伊戰爭陰影籠罩下，中東財富格局正經歷劇烈重構。令人意外的是，這場衝突最先衝擊的並非戰場前線，而是昔日被譽為「避稅天堂」的杜拜房市。

短短十幾天，杜拜房地產指數暴跌 31.8%，從 2 月底的 16900 點高位驟降至 11864 點，回吐去年全年漲幅。更觸目驚心的是，房產過戶註冊數從日均 800 餘件崩跌至 23 件，跌幅高達 97%。

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與此同時，私人飛機租賃需求激增，有富豪不惜斥資 25 萬美元包機撤離，朱美拉海灘昔日遊客如織的盛況不復存在。

這場資本逃離潮的背後，是杜拜經濟模式的深層危機。作為依靠外籍人士支撐的經濟體，當地 88% 的居民為外籍人口，繁榮高度依賴全球富豪遷徙。去年杜拜曾吸引近萬名百萬富翁移居，帶來 630 億美元財富流入，而支撐這一切的三大支柱——免稅政策、黃金簽證和地緣中立定位，在美伊戰火蔓延時瞬間崩塌。

專家指出，杜拜的遭遇令人聯想起瑞士的崛起路徑。瑞士曾是個靠著輸出僱傭兵的貧瘠山國，自 1815 年確立永久中立地位後，成功在兩次世界大戰中吸引歐洲精英與資本流入，逐步建構起全球金融堡壘。

然而，瑞士銀行近年迫於壓力向美國交出客戶資料，嚴重損害其中立信譽。同樣，新加坡憑藉政治中立與金融開放，在東南亞複雜地緣環境中快速崛起，2023 年管理離岸私人財富達 1.7 萬億美元，但這些案例都揭示同一規律：區域安全才是維繫繁榮的基石。

跟杜拜資本外逃形成鮮明對比的是，香港房市正迎來復甦暖流。2025 年香港住宅買賣登記量年增 18.3%，總價值達 5198.3 億港元。摩根士丹利最新報告將 2026 年香港房價漲幅預期從 5-7% 上調至 10-15%，摩根大通更預測將有 10-15% 的漲幅。

外資信心大增的背後，是國際資本對香港安全優勢的重新評估。數據顯示，本月首周中東資本淨流入香港超過 3000 億港元，港股 IPO 中東基石投資者認購占比從 2024 年的 18% 躍升至 39.2%。

更深層次的轉變在於全球財富流動邏輯的重構。香港投資推廣署「新資本投資者入境計畫」實施兩年來，已收到近 3200 宗申請，預計吸引投資約 950 億港元，去年申請量較首年激增 145%。

與此同時，香港去年 IPO 募資額達 2858 億港元，時隔多年重奪全球榜首。這些現象共同印證一個趨勢：當傳統避風港面臨安全考驗，兼具法治傳統、自由市場機制和國家安全背書的香港，正成為全球資本的新錨點。