鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-29 10:52

最新數據顯示，美伊衝突導致荷姆茲海峽航運受阻，中東原油與天然氣難以輸往亞洲，全球供應吃緊，反倒推升美國對亞洲能源出口大幅成長。

根據標普全球數據，美國上月對中國液化石油氣 (LPG) 出口達每日 45.7 萬桶，對日本則為 46 萬桶，印度全年打算進口 220 萬噸 LPG，但 92% 仰賴波斯灣，如今被迫轉向其他來源。

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LPG 主要成分為丙烷與丁烷，不同於以甲烷為主的液化天然氣 (LNG)。印度以 LPG 為主要烹飪燃料，中國則多用於塑膠生產。

Vortexa 副市場分析師 Anna Zhminko 於 3 月底指出，由於中東生產與出口前景不確定，美國 LPG 至少在 5 至 6 月可望在亞洲站穩腳跟。

然而，高昂運費成為新挑戰。消息人士透露，因利潤遭侵蝕，買家已取消至少兩批 6 月自美國墨西哥灣啟航的 LPG 訂單，並可能進一步減少採購。

數據顯示，墨西哥灣至亞洲運費升至六年高點，突破每噸 300 美元，較美伊戰爭爆發前翻倍。

此外，船運路線亦受影響。經巴拿馬運河需更久等待或支付高額插隊費，改走好望角則拉長航程、加劇油輪緊張。