鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-17 10:40

儘管國際金價自伊朗戰爭爆發以來走勢平淡，未能突破每盎司 5200 美元關卡，瑞銀 (UBS-US) 大宗商品分析師在最新研究報告中仍維持樂觀預期，認為金價年底前攀升至 5900 至 6200 美元區間，較當前價格仍有超過 20% 的上漲空間，背後支撐來自風險重估、利率政策與結構性需求等多重因素。

今年 2 月 23 日，瑞銀曾預測，若考慮 Fed 貨幣政策轉向及市場需求上升，地緣風險溢價將推動金價在年中前再漲 1000 美元。

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瑞銀分析師們上周五 (13 日) 出具研報指出，近期金價對地緣衝突反應遲緩，與去年地緣風險推動價格大漲 65% 形成對比，這一現象符合歷史模式，也就是在戰爭爆發初期，投資人往往優先尋求流動性與能源類資產，而非直接湧入黃金避險，例如 2022 年俄烏衝突後金價先漲 15%，隨後隨聯準會 (Fed) 升息回落 15% 至 18%。

在更早的波灣戰爭與伊拉克戰爭期間，金價亦在戰事初期上漲 17% 至 19% 後隨局勢緩和而回調。

短期內，能源價格上漲可能推升通膨預期，並引發美元走強與升息疑慮，對金價形成壓制，但長遠來看，衝突若持續將增加負面經濟衝擊的可能性，反而可能提振避險需求。

此外，需求面數據同樣提供支持。雖然黃金 ETF 本月出現小幅減持，但避險基金已適度增加淨多頭部位，且央行購金趨勢未減。