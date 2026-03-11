〈貴金屬盤後〉金價下跌 受美元升值與通膨疑慮打壓
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周三 (11 日) 小幅下跌，主因是美元走強，且通膨疑慮升高，正在刺激升息預期。
Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「金市正被兩股力量拉扯，一邊是戰爭驅動的避險需求，另一邊是高利率持續更久的擔憂。」
由於荷姆茲海峽船隻遭襲加劇供應中斷擔憂，油價上漲 4%，也凸凸顯國際能源署 (IEA) 提議釋放石油儲備的方案，不足以緩解市場恐慌。
伊朗警告全球應做好油價攀升到每桶 200 美元的準備，目前伊朗持續襲擊商船，並向以色列及中東其他目標開火。
美國周三公布，2 月消費者物價指數 (CPI) 月比上漲 0.3%、年漲 2.4%，均符合市場預期，1 月 CPI 為月增 0.2%。市場焦點如今轉向預定周五公布的 1 月個人消費支出 (PCE) 物價指數數據，這是聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標。
渣打銀行分析師表示，在現金需求旺盛時期，黃金價格承受為期數周的下跌壓力是正常現象，「我們維持長期看漲觀點，認為黃金在短期獲利了結後將重拾升勢。」
