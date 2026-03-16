鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-16 15:10

黃金價格在周一 (16 日) 亞洲交易時段穩定在 5000 美元附近。然而，由於本周主要央行貨幣政策聲明的不確定性，以及中東地區激烈的地緣政治衝突，貴金屬面臨拋售壓力。交易員將密切關注美以伊戰爭的進展，這種情況通常會提振避險資產的需求。

避險情緒與通膨隱憂並存

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目前，美國、以色列與伊朗之間的衝突已進入第三周，這成為推動金價波動的核心因素。美國總統川普政府表示，預計伊朗衝突將在幾周內或「更快」結束。同時，以色列軍方表示，其軍事行動計畫至少再持續三周。

上周末，美軍針對伊朗關鍵石油出口中心哈爾克島 (Kharg Island) 進行打擊，而伊朗則威脅報復相關石油設施，導致荷姆茲海峽的航運幾乎停擺。

雖然戰爭通常會刺激避險資產 (如黃金) 的需求，然而，當前局勢也推升了能源價格，引發市場對長期通膨的擔憂。這導致市場預期美國聯準會 (Fed) 可能會推遲降息計畫，甚至維持較高利率，進而對無息資產黃金造成壓力。

隨著戰爭持續，降息的可能性愈來愈小。上周五公佈的最新美國消費者支出數據顯示，由於經濟成長弱於預期，即使在戰爭爆發之前，1 月的支出幾乎沒有成長。同時，美國消費者信心跌至 3 個月來的最低點。

對黃金的熱情並未消退

儘管短期內出現獲利了結，但機構投資者對黃金的熱情並未消退。追蹤金價的 SPDR 黃金股份 ETF (GLD-US) 雖然近期表現降溫，收於 460.84 美元，但其長期趨勢仍堅定向上。此外，各國中央銀行持續增持黃金儲備，被視為支撐金價的核心力量。

Capital.com 駐墨爾本分析師 Kyle Rodda 表示，黃金的短期走勢是「機械性的」，因為黃金價格會受到美元走勢和降息預期的影響。然而，他表示，從長遠來看，戰爭可能會支撐金價，因為衝突「削弱了敵對國家乃至愈來愈多的盟友對美國的信任」。