鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-17 09:40

《Investing.com》報導，自 2 月底伊朗戰爭爆發以來，黃金價格持續承壓。這場衝突目前已進入第三周。周末美國與以色列襲擊伊朗一處重要出口碼頭後，引發德黑蘭揚言報復，全球市場因此受到衝擊。

隨著衝突升級，油價已飆升至每桶 100 美元，市場擔心這場衝突可能加劇全球通膨壓力。然而，黃金兌美元自衝突開始以來卻下跌約 5%，對於一向被視為地緣政治風險避險資產的黃金而言，這是相當不尋常的走勢。

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在地緣政治緊張時期，投資人通常會轉向黃金，以對抗市場波動與經濟不確定性。那麼為何金價反而下跌？

根據美國銀行分析師 Lawson Winder，在全球股市大幅拋售之際，投資人正在賣出黃金以提高流動性。

Winder 表示，「自伊朗戰爭爆發以來，黃金持續承壓，因為在全球股市急劇下跌之際，投資人動用這項避險資產來籌措流動性，使得金價未能受惠於更廣泛的地緣政治動盪。」

此外，美國公債殖利率上升以及美元走強也對金價形成壓力。上周金價下跌近 3%，黃金礦業股票同樣承壓。其中 iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF(XGD) 上周下跌 6.3%、Philadelphia Gold/Silver Index(XAU) 下跌 7.1%，而 Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF(MAGB) 下跌 7.3%。

Nuway Capital 共同創辦人暨策略長 Colin Bosher 表示，「目前黃金需求看起來相當合理，主要受到地緣政治不確定性、通膨擔憂以及央行儲備多元化需求所推動。」