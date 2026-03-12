鉅亨網編譯余曉惠
黃金周四 (12 日) 再度下跌，美元走強與降息預期降溫是主因，而伊朗戰火持續也升高了通膨疑慮。
美元連續第三個交易日升值。美元是具有競爭力的避險資產，當美元升值，將使以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言變得更昂貴。
Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說：「美元指數走高、公債殖利率上升以及降息預期減弱構成負面因素，但中東衝突正引發部分避險資金流入。」
伊朗在荷姆茲海峽的攻擊力道明顯升級，兩艘油輪在伊拉克水域起火，導致中東能源供應中斷。受此影響，油價大幅上漲。
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴 (Ayatollah Mojtaba Khamenei) 宣稱，伊朗將為烈士復仇，封鎖荷姆茲海峽，並襲擊美國軍事基地。
原油價格上漲會提高運輸和生產成本，進而刺激通膨。黃金雖然被視為規避通膨的工具，但高利率會削弱黃金吸引力，因為相較於不孳息的黃金，高收益資產更具投資價值。
Streible 說：「如果能避免油價進一步上漲，黃金走勢應該會不錯。看多黃金的主要論點是央行買盤和 ETF 資金的穩定流入，而這兩個指標今年一直保持正值。」
智利央行發布至少 2000 年以來首次大規模黃金採購，2 月的黃金儲備增至 11.08 億美元，較 1 月份的 4200 萬美元大幅提升，相當於其總儲備的 2.2%。
現貨白銀去年漲幅突破 146%。
BMI 分析師預估 2026 年白銀均價將達每盎司 93 美元，理由是強勁的投資需求將鞏固 2025 年漲幅，同時抵銷太陽能電池板和珠寶領域因價格上漲導致的需求萎縮。
