2026-03-13

黃金周四 (12 日) 再度下跌，美元走強與降息預期降溫是主因，而伊朗戰火持續也升高了通膨疑慮。

黃金現貨價下跌 1.1%，報每盎司 5118.16 美元。

4 月交割的黃金期貨下跌 1%，報每盎司 5125.80 美元。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說：「美元指數走高、公債殖利率上升以及降息預期減弱構成負面因素，但中東衝突正引發部分避險資金流入。」

伊朗在荷姆茲海峽的攻擊力道明顯升級，兩艘油輪在伊拉克水域起火，導致中東能源供應中斷。受此影響，油價大幅上漲。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴 (Ayatollah Mojtaba Khamenei) 宣稱，伊朗將為烈士復仇，封鎖荷姆茲海峽，並襲擊美國軍事基地。

Streible 說：「如果能避免油價進一步上漲，黃金走勢應該會不錯。看多黃金的主要論點是央行買盤和 ETF 資金的穩定流入，而這兩個指標今年一直保持正值。」

智利央行發布至少 2000 年以來首次大規模黃金採購，2 月的黃金儲備增至 11.08 億美元，較 1 月份的 4200 萬美元大幅提升，相當於其總儲備的 2.2%。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 1%，報每盎司 84.90 美元。

現貨白金下跌 1.1%，報每盎司 2145.75 美元。

現貨鈀金下跌 1%，報每盎司 1620.86 美元。

現貨白銀去年漲幅突破 146%。