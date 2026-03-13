鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-13 21:00

全球能源市場正因油價再度飆升而陷入動盪，基準油價已攀升至歷史上足以引發激進投資的水準。然而，與過去的「繁榮與蕭條」循環不同，當前的石油產業對於開啟新的鑽探熱潮顯得異常冷淡。包括艾克森美孚 (Exxon Mobil)、雪佛龍 (Chevron) 以及康菲石油 (ConocoPhillips) 在內的能源巨頭，並未因短期的價格飆漲而大幅增加產量，而是將目光投向未來十年的長期價格走勢。

油價破百 為何未出現能源巨頭鑽探熱潮？(圖:shutterstock)

油價非基本面轉向

根據最新的市場數據，布蘭特原油與美國西德州中級原油的期貨價格雖然從周末每桶超過 110 美元的高點回落，但仍分別維持在每桶 95 美元與 94 美元左右，較戰前水準高出 30% 至 40%。

儘管價格高企，分析師指出，這一波漲勢主要源於對伊朗局勢及荷姆茲海峽航運中斷的擔憂，反映的是「地緣政治風險溢價」，而非市場長期供需基本面的結構性轉變。

投行傑富瑞 (Jefferies) 的分析師在給客戶的報告中明確表示，石油公司不太可能根據短期的價格波動做出長期的生產或資本配置決策。

由於大型油氣項目的開發往往需要數年甚至數十年的時間，企業更傾向於維持資產負債表的紀律，並透過避險手段來應對波動，而非貿然加速活動。

「逆價差」結構與長期看淡

支撐石油公司保持克制的一個關鍵因素是期貨市場的「逆價差」(Backwardation) 結構。目前的遠期曲線顯示，交易員預計到 2030 年，布蘭特原油將跌至每桶 70 美元以下，而 WTI 則將低於 65 美元。

這種預期源於在伊朗戰爭爆發前，全球市場實際上每日供應過剩約 100 萬至 300 萬桶，這股供應過剩的壓力預計將在未來長期壓制油價。

Welligence 能源趨勢主管 Ruaraidh Montgomery 指出，大規模投資的決策仍將基於長期的規劃價格預期，而非今日的市價。除非價格訊號能持續數月並顯示出結構性改變，否則上游生產商很難有信心將高油價轉化為持續的鑽探活動。

從擴張轉向資本紀律與股東回報

過去幾年，石油產業經歷了多次劇烈的投資循環。現在，該行業正經歷深刻的策略轉型，從盲目追求產量擴張轉向強調資本紀律與股東回報。即使高油價持續存在，分析師預計產量的增加也將是「克制且謹慎」的。如果實體供應確實出現持續性短缺，而非僅僅是短期中斷風險，產業的反應才可能發生變化。