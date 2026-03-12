鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-13 04:00

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴周四 (12 日) 表示，荷姆茲海峽必須保持關閉，中東地區所有美軍基地應立即關閉，並警告將發動更多攻擊。這是穆吉塔巴周一 (9 日) 就任伊朗最高領袖後首次公開演講。此番言論發布後，國際油價進一步上漲。

伊朗正在波斯灣對航運發動新一輪攻擊，推高全球油價，並加劇了國際能源總署 (IEA) 所稱的「史上最大規模石油市場動盪」。

‌



當地時間周四稍早，在伊拉克海岸附近，兩艘油輪遭襲，造成至少一人死亡，伊拉克隨即宣布其石油碼頭全面暫停營運。

有關部門表示，週四夜間波斯灣海域再有三艘外籍船隻遭攻擊，在荷姆茲海峽及附近航行的船隻遇襲事件持續升級，周三 (11 日) 也有三艘不同船隻在海灣海域受損，而伊朗同日更警告油價可能飆升至每桶 200 美元。

英國海事貿易行動辦公室也通報，阿聯海域再有船隻被不明物體擊中。

全球布蘭特原油期貨周四 (12 日) 一度飆升約 10%，重新站上每桶 100 美元，但隨後收斂跌幅，跌回兩位數。

儘管 IEA 協調釋出創紀錄的 4 億桶戰略石油儲備，市場情緒依然緊繃，交易員正等待具體釋放細節。

市場擔憂，衝突若持續，將嚴重打擊全球船東穿越荷姆茲海峡的意願。該海峽承擔著全球約五分之一的石油運輸，目前實質上已接近停擺，導致部分地區燃料價格飆升甚至出現短缺。

受此影響，沙烏地阿拉伯等中東產油國被迫削減原油產量，並加緊利用管線等替代路線出口原油。

與此同時，波斯灣地區煉油廠因原料供應不穩而減產或停產，進一步推高柴油和航空燃油等成品油的價格。

荷蘭國際集團分析師指出，連阿曼的石油出口終端都需臨時疏散，顯示衝突已威脅到中東僅存的出口通道，市場憂慮已從單一海峽擴散至更廣泛的地區供應。

分析普遍認為，釋放戰略儲備只能短期緩衝，無法從根本上解決因荷姆茲海峽受阻造成的供應中斷。