鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-11 16:34

賴正鎰並呼籲政府應與產業界實質溝通，在危老都更常態化之際，應給予更務實的配套措施與行政彈性。

賴正鎰分析政府在「危老與都更」法規變革，重點為「限制小基地容積獎勵」、「住宅使用比例限制（須達 1/2 以上）」、「新增協議合建稅賦優惠（土增稅 / 契稅減徵 40%）」，並推動老宅延壽與補強，力拚 2027 年 5 月 31 日前完成修法，並計畫刪除 2027 年的落日期限，他認為這具有「短空長多」的雙重意義。

賴正鎰肯定政府取消期限，可以避免過去建商為了趕容積獎勵而產生的「搶掛號」亂象，取消小基地容獎，可以讓大基地開發回歸理性，有利於提升城市防災機能與景觀。

他也提出警示，目前營建工料成本仍處於歷史高檔，如容積獎勵沒有隨物價動態調整，單靠刪除落日期限，恐怕難以吸引地主參與。特別是在中南部等開發成本敏感度較高的地區，政府若無法提供穩定的稅賦優惠與行政效率補償，所謂的法規常態化恐將淪為紙上談兵。此外，他對政府力推「自主都更」表示疑慮，認為地主缺乏整合專業，政府應簡化「公私合建」的審議流程，而非僅側重補助自主都更。

針對「租賃專法」與「住宅法」的修正，賴正鎰直指部分法規恐怕存在「扭曲市場機制」的風險。他指出，法規若強制保障 3 年租期或嚴格限制漲幅，從自由市場規律來看，房東為了彌補預期成本與未來風險，極可能在簽約首期便大幅調升租金，進而造成「租金一次性暴漲」，這對租屋族而言絕非好事。

賴正鎰說，過度的租賃管制會降低企業投入「長租公寓」或「品牌租屋」的誘因，阻礙建商轉型與市場升級。此外，關於「住宅法」將以「只租不售」為主、搭配租金補貼與包租代管的住宅政策，擬修正明定社會住宅應提供至少 40% 給弱勢族群，並新增至少 20% 租予新婚 2 年內或育有未成年子女的婚育家庭。

他認為少子化是社會共業，像是今年 2 月出生 6523 人，創歷年單月新低，年減 37.32%，已連續 62 個月「生不如死」，這是攸關人口政策，政府不應將所有社會責任推給配合興建社會住宅的開發商，尤其是在土地取得成本高昂的當下，若再要求建商負擔過重的代金或捐贈比例，最終這些隱形成本仍會轉嫁至房價，形成惡性循環。