鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-11 14:44

中東戰事持續升級。伊朗政府近日重申將對美國與以色列採取「以牙還牙」的報復行動，並明確表示目前沒有尋求停火的打算。隨著戰火進入第 10 天，戰場傷亡與區域緊張情勢同步升溫，美國情報機構也警告，伊朗可能正準備在荷姆茲海峽部署水雷，為全球能源供應與航運安全再添重大變數。

根據路透社引述知情人士報導，截至目前已有多達 150 名美軍士兵在對伊朗的戰爭中受傷。這一數字此前未曾公開，遠高於五角大廈先前公布的「8 名美軍重傷」的官方統計，顯示戰事實際衝擊可能遠比外界所知更為嚴重。

另一方面，CBS 記者 Jim LaPorta 報導，美國情報單位已觀察到跡象顯示，伊朗可能正準備在荷姆茲海峽航道布設水雷。

情報指出，伊朗可能利用可攜帶 2 至 3 枚水雷的小型船隻進行布雷行動。外界估計，伊朗海軍可能擁有約 2000 至 6000 枚水雷，其中包括伊朗、中國與俄羅斯製造的多種型號。

若荷姆茲海峽遭到封鎖或航運受阻，全球能源市場勢必受到重大衝擊。該海峽是全球最重要的石油運輸通道之一，全球約五分之一的海運原油需經此航道。

戰事同時對能源供應造成連鎖影響。伊拉克已關閉部分油井，科威特、卡達、巴林、阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯也採取措施限制產量。卡達同時暫停多座天然氣井的運作，並關閉部分天然氣液化裝置，以降低衝突帶來的風險。

卡達外交部呼籲各方立即停止軍事攻擊並重返外交談判。該國表示，迅速回到談判桌將有助於維護區域安全、全球經濟穩定與國際和平。

美國方面則宣稱軍事行動取得重大進展。戰爭進入「史詩之怒行動」(Operation Epic Fury) 第 10 天後，美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 表示，美軍已成功打擊伊朗多項關鍵軍事能力，包括飛彈基礎設施、國防產業體系與海軍力量。

赫格塞斯在五角大廈記者會上強調，美國的核心戰略目標是確保伊朗「永久」無法取得核武。他表示，美軍將持續作戰，直到敵人完全被擊敗。

美國總統川普則對戰局釋出複雜訊號。一方面他表示戰爭可能很快結束，並稱伊朗軍事力量已遭到重創；另一方面又警告，如果伊朗干擾荷姆茲海峽的石油運輸，美國將對德黑蘭發動「20 倍更強烈」的報復打擊。

白宮內部也出現尋求「退場機制」的跡象，部分美國官員正在評估結束戰事的可能方案。數日前，川普仍強調美國將持續作戰，直到伊朗「無條件投降」。

面對華盛頓的說法，德黑蘭方面則強烈反駁。伊朗革命衛隊表示，其飛彈計畫並未遭到摧毀，並宣稱伊朗目前正發射更大規模、搭載更重彈頭的飛彈齊射。

伊朗官員同時強調，戰爭何時結束將由伊朗決定，而不是美國。若美國或以色列攻擊其關鍵基礎設施，德黑蘭將「以牙還牙」展開報復。

伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 表示，美國與以色列試圖推動伊朗政權更替的戰略已經失敗。他在接受 PBS 訪問時指出，美以原本認為能在短時間內取得快速勝利，但目前看來並未達成預期目標。

(圖片：shutterstock)

阿拉奇並否認伊朗應對油價上漲與航運中斷負責，表示石油供應受阻是因為美國與以色列對伊朗發動攻擊。他強調，伊朗並未封鎖荷姆茲海峽，也沒有阻止船隻航行。

伊朗同時警告，如果美國繼續攻擊伊朗，由於無法直接打擊美國本土，伊朗將攻擊美軍在中東地區的基地、設施與軍事資產。

戰火也在區域內持續擴大。巴林軍方表示，自伊朗開始攻擊美軍駐紮國家以來，已攔截並擊落 105 枚飛彈與 176 架無人機。

以色列北部戰線同樣持續升溫。以軍在黎巴嫩對真主黨的攻擊已造成至少 486 人死亡，雙方仍持續交火。

以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 表示，以色列的目標是削弱伊朗政權對人民的控制。他在視察部隊時表示，目前的軍事行動已對伊朗造成重大打擊，但戰爭仍未結束。

另一方面，伊朗境內也出現「團結效應」。部分畫面顯示，民眾走上街頭宣誓支持國家與新任最高領袖穆吉塔巴 · 哈米尼 (Mojtaba Khamenei) 。

伊朗官方統計顯示，德黑蘭在戰爭期間已有至少 460 人死亡、4309 人受傷。伊朗全境死亡人數已超過 1200 人，受傷人數逾 1 萬人。

伊朗國會衛生委員會表示，由於持續轟炸，已有 9 家醫院停止運作。目前藥品庫存仍可支撐約 6 個月，醫院已暫停非緊急手術，以騰出資源應對戰爭傷患。

(圖片：shutterstock)