鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-11 16:41

英國海事貿易行動中心 (UKMTO) 周三 (10 日) 表示，伊朗外海有三艘船隻遭不明飛飛行擊中，其中一艘在荷姆茲海峽、阿曼以北約 11 海里處遇襲，導致船上起火、船員被迫撤離。

荷姆茲海峽附近再傳攻擊 伊朗外海三艘船遭不明飛行物擊中、一艘起火 (圖:Reuters/TPG)

另外兩起事件也在周三上午通報，其中一艘船在杜拜西北約 50 海里處遭擊中，另一艘則在阿拉伯聯合大公國外海受損。

UKMTO 呼籲航行於荷姆茲海峽一帶的船隻提高警戒、謹慎通行，並通報任何可疑活動，目前相關單位仍在調查。

自美國與以色列於 2 月 28 日對伊朗發動空襲以來，具有戰略重要性的荷姆茲海峽航運幾乎陷入停滯，伊朗以攻擊試圖通過海峽的船隻作為報復，近期已接連傳出多起事件。

另一方面，美軍中央司令部表示，美軍周二在荷姆茲海峽附近擊沉多艘伊朗船隻，包括 16 艘布雷艦。

美國總統川普周二稍早表示，如果伊朗在荷姆茲海峽布設水雷，「我們希望他們立即清除！」