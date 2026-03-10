鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-10 15:10

美國總統川普週一（10 日）表示，他認為與伊朗的戰爭可能「很快」結束，並強調目前軍事行動進展順利。然而，在油價飆升與衝突可能拖長的情況下，部分顧問私下已開始敦促白宮尋找結束戰事的退場策略。

白宮擔心油價引發政治反彈！華爾街日報：顧問敦促川普為伊朗戰爭尋找退路。(圖：REUTERS/TPG)

根據《華爾街日報》報導，川普當天在佛羅里達對媒體表示，美軍行動的進度「大幅領先計畫」，並暗示這場軍事行動已基本達成既定目標。

‌



他說：「我們的進度遠遠超出原本的預期，我認為這件事很快就會結束。」不過，川普並未提出具體的結束時間表。

當被問及是否會支持伊朗境內反抗政權的民眾時，他的回答顯得較為保守，似乎更傾向於儘快結束衝突，而非推動伊朗政權更替。

他表示，美國希望建立一個能夠帶來長期和平的體制，「如果做不到，那還不如現在就把事情了結。」

對於伊朗最高領袖哈米尼兒子穆吉塔巴 · 哈米尼被任命為新任最高領袖一事，川普表示，這項安排令他感到失望，並認為此舉顯示德黑蘭並沒有準備退讓。

一些美國政府官員指出，只要伊朗仍持續對區域國家發動攻擊，而以色列仍希望打擊伊朗目標，美國就不太可能輕易退出這場戰爭。

川普也警告，如果伊朗持續阻礙石油經由荷姆茲海峽運輸，美國已準備繼續打擊伊朗。

一名政府高級官員透露，在美軍仍掌握明顯軍事優勢的情況下，只要川普無法宣稱取得「令人滿意的勝利」，他就不會停止軍事行動。

知情人士也指出，面對美國與以色列持續的軍事壓力，德黑蘭仍未屈服，這一點有時也讓川普感到意外。

油價飆升與政治壓力升：川普顧問敦促白宮尋找結束戰事退場策略

就在川普發表上述言論之際，全球油價一度大幅上漲，之後略為回落。這種波動加劇了川普盟友的擔憂，即戰爭可能帶來沉重的經濟與政治成本。

據知情人士透露，川普的一些顧問近日一直鼓勵他提出一項讓美國逐步退出戰爭的計畫，並向外界說明，美軍已在很大程度上完成既定軍事目標。

雖然川普在保守派支持者中的基本盤仍普遍支持最初的軍事行動，但顧問私下擔心，若戰爭持續時間過長，這種支持可能逐漸流失。

知情人士指出，川普也已聽取相關民調簡報。近期多項公開民調顯示，多數美國民眾反對這場戰爭。不過萊維特則表示，大多數美國人支持消除伊朗政權帶來的威脅。

據悉，當國際油價升至每桶 100 美元以上時，川普的一些顧問感到不安。他們同時接到部分共和黨人士來電，討論油價上漲可能對即將到來的中期選舉造成的衝擊。

川普的外部經濟顧問摩爾（Stephen Moore）表示：「汽油與石油價格一上漲，其他所有價格都會跟著上升。考慮到民眾本來就面臨負擔能力問題，這將帶來真正的挑戰。」

知情人士指出，川普團隊最近認為，有必要採取更具攻勢的宣傳策略，向公眾解釋並爭取對這場戰爭的支持，尤其是在消費者正承受油價上漲壓力之際。

為了壓低油價，川普週一（9 日）也表示，美國將對部分國家取消「與石油相關的制裁」，但並未說明哪些國家可能獲得豁免。

他同時表示，美國將為在中東地區航行的油輪提供「風險保險」，並指出美國海軍及其盟友必要時將護送油輪穿越荷姆茲海峽。

白宮駁斥內部分歧說法

對於外界報導稱白宮內部出現不同意見，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）反駁表示，相關報導「充滿匿名消息來源的廢話」，且「這些人並不在川普總統所在的決策現場」。

她強調，川普的高級顧問團隊正全天候專注於確保代號為「史詩憤怒行動」（Operation Epic Fury）的軍事行動持續成功，而戰事何時結束，最終將由總統本人決定。

不過，川普近期對這場戰爭的說法也出現明顯變化。

上週他曾表示，希望伊朗「無條件投降」，並未排除派遣地面部隊的可能性。但在週一接受《紐約郵報》訪問時，他又表示自己「根本沒有」下達派遣地面部隊的命令。

即使在表示戰爭可能很快結束後，川普仍補充說：「我們還可以走得更遠，而且我們也會走得更遠。」