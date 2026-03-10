鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-10 14:10

隨著伊朗專家會議正式宣布由伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）之子穆吉塔巴・哈米尼（Mojtaba Khamenei）接任新任最高領袖，伊朗社會強烈反應。部分支持政權的群眾走上街頭慶祝，但也有不少民眾認為，此舉意味著伊朗政治路線不會出現任何改變。

根據《BBC》報導，長期以來，外界一直盛傳穆吉塔巴在父親執政期間就已在幕後擁有相當影響力，因此許多人預期，他將延續父親的強硬政策。

現年 56 歲的穆吉塔巴在父親執政期間一直保持低調，但長期被認為是政權核心的幕後人物。

2000 年代末的美國外交電報曾形容穆吉塔巴是「袍子背後的權力人物」，被視為一位「能力強且作風強勢的領導者」。

據悉，穆吉塔巴與伊朗最具影響力的軍事組織伊斯蘭革命衛隊關係密切，並曾被指控介入總統選舉以及指揮準軍事組織巴斯基民兵。

官方展示支持集會、部分民眾支持穆吉塔巴

自週日晚間起，伊朗國營電視台 IRINN 持續播放各地支持穆吉塔巴的集會畫面，包括德黑蘭、聖城庫姆（Qom）以及他出生地馬什哈德（Mashhad）。

畫面中，大批群眾揮舞伊朗國旗，高呼支持口號，不過穆吉塔巴本人尚未公開露面或發表演說。

一名接受電視台訪問的女性表示：「我們非常高興，感謝專家會議。上帝之手正在保護我們，哈米尼仍然是我們的領袖。」

另一名女性則說：「這是最好的結果，我們的心都被溫暖了。」

還有一名女性形容自己感到「由衷的喜悅」，並表示穆吉塔巴「非常像他的父親」。

她說：「在所有可能的人選當中，他是最有資格的，也是最像（前任領袖）的一位。」

民間憂慮加深 部分民眾直言更具壓迫性

一名 30 多歲的德黑蘭男子指出，這個由 88 名神職人員組成的機構，幾乎不可能做出與既有權力結構不同的決定。

他表示：「體制內原本就只有極少的改變可能，如今連這一點機會都沒有了。一切都會維持原樣，甚至連支持領袖的口號都不用改。」

在伊朗社會中，也有不少聲音對這次權力交接感到悲觀。

一名 20 多歲的德黑蘭女性表示，她認為穆吉塔巴可能「比他父親更專制」。她甚至直言，希望戰爭能結束政權高層的統治，否則普通民眾的處境恐怕會更加艱難。

另一名 30 多歲男子則認為，穆吉塔巴可能帶有強烈復仇心理。他指出：「他們殺了他的父親，他不會善罷甘休。如果他無法對美國報復，可能會把怒氣發洩在普通人民身上。」

一名居住在德黑蘭、40 多歲的女性表示，她認為穆吉塔巴「比他的父親更糟」。她說：「如果他還活著，我認為美國和以色列會把他列為攻擊目標。」

她還表示：在週日正式被選為領袖之前，「大家都在高喊反對穆吉塔巴的口號」，並補充說：「除了這個政權的支持者之外，沒有人接受他。」

另一名男子則認為：「這代表什麼都不會改變，還是同一條路，甚至可能更糟。我不認為他能撐太久。」

國際壓力升高 美以發出警告

在國際層面，美國與以色列已對這次權力交接發出警告。

本週稍早，美國總統川普表示，他原本希望能在伊朗新任最高領袖的人選上發揮影響力，並稱穆吉塔巴是「不可接受的人選」。

而就在任命公布前數小時，川普還表示，若沒有他的同意，任何接任者「都不會維持太久」。