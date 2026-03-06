鉅亨網編輯林羿君 2026-03-06 09:34

美國政府已發布一項一般性許可，允許部分俄羅斯石油銷往印度，讓印度在波斯灣衝突升級、主要產油區供應受阻之際，擁有更多燃料採購選項。

中東戰火燒斷供應鏈 美國暫時許可印度採購俄油。(圖:shutterstock)

根據該許可規定，凡是在華盛頓時間 3 月 5 日前裝載於船隻、由印度企業購買，並運往印度的俄羅斯原油及石油產品交易均在准許之列。此項緊急措施將於 4 月 4 日凌晨 12 時 01 分到期。

此舉距離美國總統川普對印度商品祭出關稅僅數月，當時華府試圖藉此施壓印度總理莫迪政府，要求其停止購買俄羅斯能源。

美國財政部長貝森特在社群平台 X 上說明：「為了確保石油能持續流入全球市場，財政部決定核發為期 30 天的臨時豁免，允許印度煉油商採購俄羅斯石油。」

貝森特強調，這是一項刻意縮短期限的權宜之計，並不會對俄羅斯政府提供實質性的財政收益，因為該許可僅授權處置目前已滯留在海上的現貨。

據統計，截至上週末，約有 950 萬桶俄羅斯石油正滯留於亞洲海域。

本週稍早，印度國營煉油廠與政府官員已先行會商應變措施，考慮接收滯留在其海域附近的俄國貨油。印度石油部也持續促請外交體系，向華盛頓爭取更多斡旋空間。

自俄烏戰爭爆發以來，印度曾是俄羅斯海運原油最重要的買家。然而，在美國持續施壓下，印度已逐步縮減採購規模；特別是上個月美印達成貿易協議，美方撤銷懲罰性關稅後，印度對俄國石油的依賴已降至最低水準。