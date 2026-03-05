鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-05 08:10

美國與以色列上周六 (2 月 28 日) 美對伊朗發動軍事打擊，市場避險情緒升溫，但日元 (USDJPY) 匯率不升反貶，自上周五以來兌美元貶值約 1%，與過去危機發生時的強勢表現背道而馳，引發東京交易員對政府干預的戒備。

Astris Advisory 日本策略師 Neil Newman 表示，日元已不再是避險資產。

分析師認為，日元疲弱也反映日本經濟的根本性轉變。過去一年，日元已貶值近 5%，市場正消化日相高市早苗的大規模支出計畫及其抵制日本央行 (BOJ) 升息的立場。

摩根大通資管亞太區首席市場策略師 Tai Hui 指出，日本政策不確定性上升，削弱日元作為對沖工具的吸引力，投資者對其避險角色愈發猶豫。

此外，中東衝突推高能源價格，對能源高度依賴進口的日本構成通膨壓力，市場預估 BOJ 將更謹慎對待升息，進一步打壓日元。而日本承諾未來三年在美投資 5500 億美元，也增加日元走勢的不確定性。

面對匯率急跌，日本財務大臣片山皋月稱，正「以極高的緊迫感」關注市場，並準備採取包括直接干預在內的一切必要措施。

分析師認為，日本財長此番表態暫時為日圓跌勢提供了支撐。市場預估，若美元兌日元逼近 160 日元大關，官方干預的可能性將明顯上升。