鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-03-06 16:20

全球液化天然氣（LNG）航運市場因中東局勢急遽惡化而陷入瘋狂據航運經紀公司 Fearnleys 最新數據顯示，LNG 運輸船日租金已從上週約 4 萬美元的水平，暴漲 6.5 倍至目前的 30 萬美元左右。

一週飆漲6.5倍！LNG船日租金衝上30萬美元天價。(圖:shutterstock)

這波史無前例的漲幅，主要源於卡達宣布生產遭遇不可抗力，以及荷姆茲海峽能源運輸停滯，迫使全球貿易商展開激烈的船舶搶奪戰。

隨著伊朗戰爭升級擾亂全球天然氣供應鏈，卡達與阿聯酋這兩個佔全球供應量約 20% 的能源重鎮受創最深。

卡達日前已暫停生產並宣布不可抗力，加上荷姆茲海峽航行受阻，直接切斷了亞洲多個主要進口國的命脈。

Fearnleys 報告指出，美國墨西哥灣至歐洲或亞洲的航線租金┌均已觸及每日 30 萬美元大關，就連澳洲至亞洲航線的租金，也飆升至 25.5 萬美元，顯示市場正處於高度恐慌狀態。

貿易商目前不得不為更長、更曲折的航路做準備。原本由海灣地區供應亞洲的貨物，現在必須轉向美國、澳洲或西非採購，這種「航程拉長、運力緊縮」的雙重夾擊，進一步推升了對船舶的需求。