《路透》周四 (5 日) 報導，中國、美國以及多個西方國家正罕見地聯手向迦納施壓，要求該國暫停調高黃金權利金 (Royalty) 的計畫。多名知情人士與一封產業團體函件顯示，各國政府擔憂新制度可能衝擊全球大型礦商的營運，並削弱迦納作為重要礦業投資地的吸引力。

黃金稅制引爆外交戰！美中聯手施壓迦納(圖：REUTERS/TPG)

身為非洲最大黃金生產國的迦納，正計畫將現行固定 5% 的權利金制度，改為與金價連動的浮動稅率，範圍介於 5% 至 12%。這項改革旨在讓政府能在金價屢創歷史新高之際，從黃金產業中取得更多財政收入。

然而，多家礦業公司表示，新制度中的高稅率區間可能使迦納成為非洲成本最高的礦業管轄區之一，進一步壓縮礦商利潤。業界指出，若相關政策未被修改或撤回，最快可能於下週生效。

路透先前報導指出，為了促進改革通過，迦納政府已同意下調另一項既有徵費。但礦業公司認為，即使如此，新制度仍過於激進，因此已向政府提交較低稅率的替代方案，希望重新協商。

多國外交施壓罕見

除了美國與中國外，英國、加拿大、澳洲及南非等國的外交使團也已介入此議題。三名資深產業高層表示，這是近年少見的情況，各國外交機構同時對單一財政政策提出關切。

一名產業高層指出：「我從未見過外交界以如此規模介入礦業稅制問題。」

知情人士透露，上述多國駐迦納外交代表本月已與該國土地與自然資源部長會面，並提交一份聯合文件，說明對新稅制可能影響礦業營運環境的疑慮。相關代表團目前也希望與迦納財政部長進一步會談。

一名產業主管表示，各國使節在會談中強調，新制度可能使礦場營運環境變得更加困難。由於議題敏感，相關人士均要求匿名。

截至目前，英國、加拿大與澳洲駐迦納高級專員公署，以及美國、南非與中國駐阿克拉大使館均未立即回應置評請求。

礦業巨頭齊聲反對

除了外交壓力外，全球主要礦業公司高層也已私下向迦納政府表達反對立場。知情人士指出，紐蒙特 (Newmont)(NEM-US)、Gold Fields(GFI-US)、AngloGold Ashanti(AU-US) 與 Perseus 等企業的執行長，已於去年 12 月與今年 1 月間向土地與自然資源部長提出書面或直接溝通。

《路透》取得的一封「中國－迦納礦業協會」函件顯示，該組織已將相關關切抄送中國駐迦納大使。信中指出，新制度可能威脅紫金礦業 Akyem 礦、赤峰黃金 Wassa 礦以及山東黃金 Cardinal 礦等專案的經濟可行性。

一名產業人士表示，近年來很少有議題能像此次權利金改革一樣，使全球礦業公司立場高度一致。