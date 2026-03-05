鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-06 04:40

伊朗週二 (3 日) 傳出已選出哈米尼的次子穆吉塔巴．哈米尼 (Mojtaba Khamenei) 接任伊朗最高領導人，美國總統川普週四 (6 日) 在接受《Axios》專訪時表示，他認為美國必須直接參與伊朗最高領袖的接班安排，並明確表態「不接受」穆吉塔巴接任，強調若由延續現行路線的人掌權，美國未來恐再度與伊朗爆發衝突。

川普指出，目前伊朗政權仍未正式宣布新的最高領袖人選，外界普遍認為穆吉塔巴是最可能的繼任者，但川普直言，這樣的結果「不可接受」。

川普說：「他們 (伊朗) 現在只是在浪費時間。哈米尼的兒子根本無足輕重。」

他進一步表示，美國應像過去處理委內瑞拉政治局勢時一樣，直接介入權力安排。他說：「我需要像在委內瑞拉處理德爾西 · 羅德里格斯 (Delcy Rodríguez) 那樣，參與這個任命過程。」

川普同時警告，如果伊朗最終選出的新領導人繼續推動哈米尼時期的強硬政策，美國未來勢必再次面臨與伊朗衝突的局面。

他表示：「如果他們選出一個延續哈米尼政策的人，那麼五年內我們就會再次開戰。」