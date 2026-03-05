鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-05 18:00

美國與以色列對伊朗發動空襲，導致伊朗最高領袖哈米尼身亡，中東局勢急劇惡化，引爆一場波及整個中東的戰火，國際原油價格應聲持續上揚，伊朗伊斯蘭革命衛隊司令顧問周一 (2 日) 已宣布荷姆茲海峽關閉，並誓言將攻擊任何試圖穿越該水道的船隻。

這條長 104 英里的狹窄水道是波斯灣通往印度洋的唯一海上通道，每日有近 2000 萬桶原油經此輸送，沙烏地阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、卡達與阿拉伯聯合大公國皆仰賴此水道出口能源。

‌



能源分析師警告，若本週末前未能恢復，油價恐將大幅飆升。

皮克林能源合夥人創辦人 Dan Pickering 指出，市場原先預期美方將採取行動維持海峽暢通，但目前情勢仍未明朗。此外，部分油輪已遭波及損壞，愈來愈多第三方保險公司拒絕為行經荷姆茲海峽的船隻提供保險，令運輸風險急劇升高。沙國與科威特煉油廠已受輕損，世界次大天然氣出口國卡達更已暫停多數出口生產。

OPIS 能源定價研究公司執行總監 Jaime Brito 則觀察到，市場反應相對平靜，顯示投資人正等待更明確的能源設施遇襲證據，再作進一步反應。

儘管荷姆茲海峽中斷，仍有部分管線可繞道輸油。沙烏地阿美自阿布蓋格至紅海延布港的管線，以及阿聯連接安曼灣富查伊拉港的輸油管，每日可合計轉運 260 萬桶原油，繞開荷姆茲瓶頸。

受衝突刺激，美國原油基準價格周一從每桶 67 美元升至 71 美元，隨後攀抵 75 美元。自年初每桶 57 美元起算，漲幅已達 25%。全美汽油均價亦自 2.73 美元攀升至逾 3.11 美元，未來幾日可能續漲。

GasBuddy 分析主管 Patrick De Haan 指出，隨著季節性需求與地緣風險疊加，汽油價格壓力只增不減。

Brito 警告，若海峽關閉數星期，將引發物流噩夢，油價恐突破每桶 100 美元，創 2022 年俄烏戰爭以來新高。

歐洲天然氣價格亦受重創，周一當天飆升近五成。由於歐洲與亞洲高度仰賴卡達供氣，一旦中東供應受阻，冬季尚未結束的地區將首當其衝。

伊朗若走投無路，可能擴大對沙烏地、科威特、卡達與阿聯能源設施的攻擊，而黎巴嫩真主黨與葉門胡塞武裝等代理人亦可能加劇緊張。

晨星全球主權評級副總裁 Adriana Alvarado 指出，即便波灣國家未參戰，也已承受報復性打擊，其經濟影響將取決於航空與海運中斷的時長與規模。

隨著中東戰事進入第 5 天，美國納稅人成本成為焦點。賓州大學華頓商學院預算模型主任 Kent Smetters 估算，直接軍事支出介於 400 億至 950 億美元之間，最可能為 650 億美元；若戰事延宕逾兩個月，成本將進一步攀升。

Smetters 說，若加上間接經濟損失，總成本恐達 2100 億美元，而這些還未計入此前實施《國際緊急經濟權力法》關稅制度衍生的 1790 億美元支出。

隨著戰爭前景不明，財政風險持續攀升。美國總統川普坦言不排除派遣地面部隊的可能，而五角大廈戰前兵力調動已耗資約 6.3 億美元。