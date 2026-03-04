鉅亨網編譯段智恆 2026-03-04 22:50

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周三 (4 日) 表示，華府將推出一系列措施，以支持波斯灣地區的石油運輸並穩定市場，顯示在伊朗衝突升溫之際，美國政府準備介入維持全球最重要能源航道之一的運作。

貝森特在《CNBC》節目《Squawk Box》受訪時表示，美國政府將「陸續發布一系列公告」，協助確保波斯灣石油貿易順利進行。他指出，第一項措施已於周二公布，由美國國際開發金融公司 (DFC) 為在波斯灣營運的原油與貨物運輸船提供保險保障。

隨著伊朗衝突升溫，市場對石油供應中斷的疑慮升高，尤其是全球能源運輸關鍵通道荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 可能受到衝擊。該海峽是全球最重要的石油運輸瓶頸之一，約占全球原油運輸量的五分之一。

美國總統川普周二也表示，美國將為在波斯灣航行的油輪提供保險，以確保船隻能持續通過荷姆茲海峽，維持海上運輸暢通。川普指出，美國政府將透過 DFC 為相關航運提供「政治風險保險與擔保」，以保障海上貿易的金融安全。

貝森特進一步表示，若有需要，美國海軍也將為油輪提供護航，確保船隻安全通過海峽。「美國政府將在必要時介入，並在適當情況下由美國海軍確保油輪安全通行。」他說。

在中東衝突擴大之際，市場一度擔憂石油供應受到衝擊，推升油價上漲。本周以來，美國西德州中質原油 (WTI) 價格已上漲約 11%，每桶來到 74.62 美元，使今年累計漲幅達約 30%。部分華爾街商品策略師警告，若荷姆茲海峽長時間關閉，油價可能突破每桶 100 美元。

不過貝森特試圖安撫市場情緒，強調全球石油供應依然充足。他表示，市場過去兩個月已提前反映地緣政治風險，並指出目前全球仍擁有大量戰略石油儲備。