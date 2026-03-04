鉅亨網編譯段智恆 2026-03-04 21:50

在美國對伊朗發動軍事行動後連續數日大漲的油價周三 (4 日) 出現回落，市場在美國政府承諾支援波斯灣油輪航運後情緒稍微降溫。投資人同時持續關注荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運安全與伊朗可能的報復行動，評估衝突對全球能源供應的影響。

美國西德州中級原油期貨價格周三早盤下跌約 0.82 美元，跌幅 1.1%，報每桶 73.74 美元；布蘭特原油則下跌 0.57 美元，跌幅約 0.7%，報每桶 80.83 美元。這是美國與以色列周末對伊朗發動大規模空襲後，油價首次出現回落。

本周稍早油價曾大幅上漲。美國原油周一上漲約 6%，周二再漲約 5%，盤中一度接近每桶 78 美元。市場憂心中東衝突升級可能衝擊能源基礎設施與原油供應，推動油價急升。伊朗作為石油輸出國組織 (OPEC) 成員之一，在遭到攻擊後也對中東多個目標發射飛彈與無人機，其中包括能源相關設施。

油價周三回落的原因之一是市場對航運安全的擔憂稍微緩解。美國總統川普周二表示，政府將透過美國國際開發金融公司 (DFC) 為通過波斯灣的油輪提供保險，並在必要時派遣美國海軍護航，確保能源運輸安全。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周三接受 CNBC 節目《Squawk Box》訪問時也表示，白宮未來幾天將宣布一系列措施，支援波斯灣能源運輸與油品貿易。他指出，美國政府已開始採取行動，包括由 DFC 為在該區域運行的原油運輸船與貨船提供保險保障。

目前荷姆茲海峽的油輪交通已大幅減少，主要因船東擔心伊朗可能發動報復攻擊。該海峽是全球最重要的能源運輸咽喉之一，約占全球石油消費量的 20% 需經由此航道運輸，一旦航運中斷，可能對全球油市與能源價格造成重大衝擊。