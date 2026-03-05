戰火燒到經濟命脈？印度逾500億美元中東匯款拉警報 能源、航空也承壓

鉅亨網編譯許家華 2026-03-05 13:13

本周《印度內幕》報導，隨著中東衝突升級，印度正面臨能源、航空與海外匯款等多重經濟壓力。專家警告，若戰事持續時間過長，來自中東的匯款可能顯著下降，進一步衝擊印度經濟與貨幣穩定。

（圖：REUTERS/TPG）

印度是全球最大的海外匯款接收國，匯款規模約占國內生產毛額 (GDP) 近 3.5%，甚至高於對美出口占經濟比重約 2%。目前超過 900 萬印度人居住在中東地區，他們寄回國內的資金對印度財政與經常帳收支具有關鍵作用。

根據花旗集團的研究報告，居住在海灣國家的印度僑民貢獻了印度近 38% 的匯款流入。以 2025 財年匯款總額 1354 億美元計算，來自海灣國家的匯款約達 514 億美元。作為比較，印度 2025 年對美國的整體貿易順差為 582 億美元，顯示中東匯款對印度經濟的重要性幾乎可與對美貿易收益相提並論。

專家指出，許多在海灣國家工作的印度勞工主要從事石油服務、建築、旅宿與零售等產業，而這些產業特別容易受到地緣政治衝突與經濟活動中斷的影響。一旦局勢惡化，當地就業機會減少，匯款金額可能隨之下降。

Oxford Economics 首席經濟學家 Alexandra Hermann 表示：「若匯款流入大幅下降，且同時伴隨因衝突導致油價上升，印度對外經濟狀況將惡化，盧比也可能承受壓力。」

近年來，印度收到的海外匯款規模甚至超過外國直接投資 (FDI)。其中，來自阿拉伯聯合大公國的匯款占總額近五分之一，僅次於美國的 27.7%，顯示海灣國家在印度外匯來源中的重要地位。

分析人士指出，若衝突時間較短，對印度匯款的影響仍屬可控。但若戰事長期化，並拖累海灣地區建築與服務業活動，印度外籍勞工的收入來源可能受創，匯款也將受到更明顯衝擊。

目前美國與伊朗之間的戰事已進入第六天，衝突範圍正擴大至整個中東地區。美國駐利雅德與科威特的大使館近期亦遭到攻擊。美國國務卿 Marco Rubio 表示，美國與以色列對伊朗的軍事行動將在範圍與強度上持續升級。

標準普爾全球評級亞太國家風險主管 Deepa Kumar 指出，如果衝突持續超過六個月，將對印度經濟造成實質性衝擊。若戰事維持在有限範圍內，匯款可能出現短期波動，但主要影響可能集中在短期勞務合約。

另一方面，戰事延長的可能性正在上升。Donald Trump 日前表示，對伊朗的軍事行動可能持續「遠超原先估計的四到五週」。花旗亦在最新報告中指出，若衝突長期化，印度僑民的收入機會將受到壓縮，匯款流入勢必承壓。不過在短期內，若避險情緒升高，部分僑民可能加速將資金匯回印度，反而可能帶來短暫的正面效果。

除了匯款風險外，印度還面臨能源與航空成本上升的壓力。印度約 85% 的原油依賴進口，隨著中東衝突推高國際油價，能源進口帳單恐進一步膨脹。同時，海灣地區空域限制也導致印度航空公司營運成本增加。

在外交方面，印度近期也試圖強化國際合作。加拿大總理 Mark Carney 本週訪問新德里期間，兩國承諾擱置部分分歧，深化雙邊關係並推動貿易合作。

經濟數據方面，印度經濟仍保持強勁增長。官方數據顯示，截至去年 12 月的季度，印度 GDP 年增率達 7.8%，高於市場預期。這一數據公布前，政府也對國內生產總值的統計框架進行調整，以提升計算準確性。