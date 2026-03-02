鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-02 17:30

荷姆茲海峽似乎已近乎呈現封鎖的狀態。在美國與以色列對伊朗發動打擊、使該地區陷入動盪之後，航運數據顯示，週日（1 日）至少有 150 艘油輪（包括原油與液化天然氣運輸船）在荷姆茲海峽外的波斯灣公海水域拋錨停泊，另有數十艘油輪停泊在海峽另一側。

根據《路透》引用 MarineTraffic 平台的船舶追蹤數據估算，這些油輪主要聚集在波斯灣主要產油國沿岸外海的開放水域，包括伊拉克與沙烏地阿拉伯，以及全球液化天然氣出口大國卡達附近海域。

MarineTraffic 數據顯示，許多船隻停泊於包括科威特和阿拉伯聯合大公國在內的主要海灣國家的專屬經濟區內。

專屬經濟區通常自領海基線向外延伸最遠可達 24 海里，並超出當地 12 海里的領海範圍。數據顯示，數十艘貨船分散聚集在不同國家的專屬經濟區內。

全球約有 20% 的石油供應需經由荷姆茲海峽運輸，其中包括來自沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊拉克、科威特與伊朗的原油，此外還包括卡達大量的液化天然氣。

此外，根據數據，至少還有約 100 艘油輪停泊在海峽外海，包括阿拉伯聯合大公國與阿曼沿岸及其錨地，周邊亦有數十艘貨船滯留。

貿易消息人士週六（1 日）指出，在襲擊事件發生後，多家油輪船東、大型石油公司與貿易商已暫停經由荷姆茲海峽運送原油、燃料與液化天然氣；伊朗方面則表示已關閉該航道。

不過，由美國海軍主導的「聯合海事資訊中心」週六發布聲明指出，目前並未接獲國際公認海事機構正式宣布暫停海峽通行的通知。