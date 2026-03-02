鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-02 15:10

在伊朗與美國、以色列衝突升高之際，伊朗高層接連發出強硬表態。伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼週一（2 日）表示，不會與美國進行談判；伊朗革命衛隊則表示不會屈服。

伊朗拒與美談判！拉里賈尼嗆「刺穿敵人之心」、革命衛隊稱「絕不屈服」。（圖：Shutterstock）

根據中國《央視》報導，拉里賈尼週日（1 日）表示，最高領袖哈米尼遇害對伊朗而言「極為沉痛」，並強調美國與以色列「不可能打了伊朗就一走了之」。

‌



拉里賈尼形容，哈米尼遇害讓「伊朗的心被刺穿」，因此伊朗也將「刺穿敵人的心」。

他並批評以色列國土狹小、人口有限且資源匱乏，周邊多為反對其立場的伊斯蘭國家，指控以色列試圖分裂伊朗。不過他強調，伊朗人民已經團結一致，絕不容許國家被分裂。

美以擴大空襲 伊朗展開新一輪報復

隨著美以對伊朗的軍事行動進入第三天，首都德黑蘭再度傳出爆炸聲。伊朗國家電視台部分設施遭到波及受損。事發當時，電視台正播放民眾聚集在德黑蘭革命廣場，哀悼哈米尼的畫面。

以色列軍方表示，已空襲伊朗境內數十個軍事指揮中心。美國總統川普則稱，對伊朗的軍事行動可能持續約四週，並透露伊朗新領導層有意與其對話。

以色列總理納坦雅胡也表示，未來數日將進一步升級軍事行動。

另一方面，伊朗國家電視台 1 日報導指出，革命衛隊已展開第七波與第八波「誠實承諾 4」報復行動，向以色列及美軍在區域內的基地發射大規模飛彈與無人機。報導稱，美軍「林肯號」航空母艦戰鬥群亦遭到 4 枚彈道飛彈攻擊。

革命衛隊發言人透過影片表示，強力打擊已進入新階段，伊朗絕不屈服，將讓美國與以色列「付出代價」。

革命衛隊當天亦發表聲明，哀悼遇害指揮官，誓言為「烈士鮮血復仇」，並稱「伊朗可能會受傷，但絕不屈服，直到最後一滴血，直到敵人投降。」

伊朗革命衛隊總部成攻擊目標

根據法爾斯通訊社報導，以色列對德黑蘭多處地點發動攻擊，包括革命衛隊大樓、市區多個巴斯基基地、治安中心及情報指揮部大樓均為目標。

此外，伊朗西部邊境地區也發生多起飛彈襲擊事件，造成多名邊防官兵身亡。

伊朗國防軍總司令哈塔米在電視訪問中強調，所有必要預案與決策早已制定完成，各軍種均已進入戰備狀態。他呼籲社會保持警惕與團結，防止敵方藉機製造分裂。

與此同時，美國中央司令部在社群媒體發文表示，美軍日前已對伊朗實施大規模打擊行動，並宣稱摧毀伊朗伊斯蘭革命衛隊總部，「革命衛隊已不再擁有總部」。