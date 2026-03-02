鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-02 15:10

美國與以色列上周六 (2 月 28 日) 突對伊朗發動大規模軍事打擊，此舉在未獲國會授權且缺乏充分解釋的情況下展開，旋即引發美國國內外廣泛質疑，川普政府試圖將軍事行動定義為「預防性戰爭」，但美媒指出，華府至今未能提出任何證據證明伊朗近期有攻擊美國本土或美軍的計畫。

空襲12小時後才說！美媒批川普政府先開戰再編理由 專家：有三大考量 但豪賭恐見不到終點(圖:shutterstock)

美媒《POLITICO》周日 (1 日) 報導指出，中東地區出現數十年最大規模軍事集結行動的同時，白宮仍未向民眾或國會正式闡明，究竟是何種具體威脅促使他們發動這場足以顛覆地區局勢、並將美國拖入另一場中東戰爭的行動，直到空襲發生 12 小時後才首次給出理由。

一名官員稱，美方判斷若等待伊朗率先攻擊，將導致更多美軍傷亡，另有官員稱川普是在認定伊朗不會徹底停止鈾濃縮活動後下令開戰。專家指出，這種「先開火、後編理由」的做法在歷史上極為罕見。

另據《日經》報導，日本學者河浪武史分析，川普決定動武主要有三方面考量；一是伊朗在去年「12 日戰爭」後戰力衰退，貨幣貶值、經濟疲軟，國內示威頻繁，政權穩定性下降；二是美軍在今年 1 月對委內瑞拉的攻擊中，憑藉網路戰與精準轟炸癱瘓敵方防空系統，且零傷亡完成任務，讓川普政府對美國軍事能力高度自信；三是 11 月期中大選鄰近，川普急需外交與軍事上的「政績」，與川普關係密切的共和黨參議員 Lindsey Graham 更不斷鼓動稱此舉可讓川普「名留青史」。

川普上周六將阻止伊朗核開發列為主要理由，並呼籲伊朗民眾「掌握政府」，透露顛覆現有體制的企圖。他還自稱「沒有比我更有執行力的總統」，顯露出塑造政治遺產的強烈慾望，但截至目前，伊朗並未停止報復，體制顛覆未見成效，反倒讓核談判前景更加不明。

隨著戰事持續，外界擔憂美國正步入難以脫身的泥淖。若衝突長期化，將帶來雙重風險；一是油價恐飆升至每桶 90 美元以上，推高全球通膨，並間接助長俄羅斯透過能源出口籌措軍費；二是美軍在衝突中消耗大量「薩德」與「愛國者」防禦系統，庫存告急恐影響對台灣等地的軍援，進而在亞洲戰略安全格局中為中國創造戰略空間。

與此同時，美國本身亦難倖免，戰爭引發的通膨壓力將衝擊川普的期中大選選情，而缺乏國際支援的長期戰爭，恐重蹈越戰與伊拉克戰爭的覆轍，誘發財政危機與美元風險。

川普曾批評美軍在中東的行動是「荒謬無休止的戰爭」，但他如今更擔心被貼上「軟弱」標籤。