鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-02 13:30

在伊朗最高領袖哈米尼遇害、區域局勢急劇升溫之際，伊朗總統佩澤希齊揚透過國家電視台發表談話，宣布啟動臨時領導委員會以避免權力真空，並強調軍方正反擊「敵人基地」；伊朗外交部長阿拉格齊則指稱美以襲擊未削弱伊朗軍力，同時對談判重啟表達保留。

根據《BBC》週日（1 日）報導，伊朗國家電視台當天播出佩澤希齊揚的最新談話影片。不過英媒指出，這段畫面看起來並非即時直播。

影片中，佩澤希齊揚對哈米尼遇害表達哀悼，並宣布伊朗臨時領導委員會已於當天啟動運作，將在選出新任最高領袖前行使相關職權。

根據伊朗國家媒體報導，佩澤希齊揚本人亦是三人臨時委員會成員之一。該委員會的設立目的在於避免在最高領袖人選確定前出現權力真空。

佩澤希齊揚強調，伊朗武裝部隊將「讓敵人失望」，並稱軍方目前正「摧毀敵人的基地」。

在向全國發表談話前約半小時，佩澤希齊揚於社群平台 X 發文表示，近期襲擊事件「不會動搖伊朗政府履行其職責與義務的決心」。

他同時指出，最高領袖辭世所帶來的「悲痛」將在人們心中「長久留存」。

伊朗外交部長：軍事能力未受削弱

另一方面，阿拉格齊 1 日接受美國《ABC》訪問時表示，美國與以色列的襲擊雖造成部分指揮官傷亡，但伊朗整體軍事能力「沒有任何改變」。

他指出，與去年 6 月衝突期間相比，伊朗目前能更迅速展開反擊。

至於是否仍有可能透過談判解決與美國之間的衝突，阿拉格齊則表示懷疑。他指出，近年來美伊核談判對伊朗而言已成為「一段非常痛苦的經歷」。

阿拉格齊強調，無論是此次襲擊，還是去年 6 月的攻擊事件，均發生在伊朗與美國進行談判期間，且伊方原本認為談判正在取得進展。他指責那些「反對和平」的人士破壞了外交進程。

此外，阿拉格齊 1 日也與阿曼外交大臣巴德爾通電話。阿拉格齊表示，正是以色列與美國對伊朗的攻擊，直接導致了區域局勢的升級與恐慌。

他強調，伊朗對於任何有助於緩解緊張局勢、恢復區域穩定的嚴肅努力都持開放態度。

阿拉格齊也對阿曼發揮的建設性作用表示感謝，並高度讚賞其為化解當前危機、推動美伊重返對話與談判所做的持續外交努力。

美軍稱摧毀伊朗伊斯蘭革命衛隊總部

同日，美軍美國中央司令部表示，自週六（28 日）對伊朗展開軍事行動以來，已打擊超過 1000 個目標，並稱摧毀了伊朗伊斯蘭革命衛隊總部。