鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-02 14:20

在中東緊張局勢持續升溫之際，伊朗宣稱已對阿拉伯聯合大公國境內目標發動飛彈攻擊，摧毀以色列部署的反飛彈系統；與此同時，美國中央司令部公開對伊朗軍事行動的完整武器清單。

伊朗飛彈襲阿聯！稱毀以色列「薩德」、美軍公開作戰裝備細節。（圖：Shutterstock）

根據《俄新社》報導，伊朗國家廣播公司與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）週日（1 日）聲明指出，伊朗空軍向阿聯魯韋斯地區發射飛彈，目標鎖定以色列部署於當地的反導系統。

伊朗官方說法強調，革命衛隊空軍動用高精度制導飛彈，已「徹底摧毀」以色列在魯韋斯設置的「薩德反飛彈系統」（THAAD）。

另一方面，俄羅斯媒體也披露美軍對伊朗行動所動用的裝備細節。

據俄羅斯《衛星社》週一（2 日）報導，美國中央司令部在社群平台 X 上公開了針對伊朗軍事行動所使用的武器清單，涵蓋多型飛彈系統與海空兵力。

公開資料顯示，武器裝備包括「愛國者」防空飛彈系統、「薩德」反導系統，以及 M-142 高機動性多管火箭系統（即「海馬斯」）。此外，美軍亦動用航空母艦與補給艦等海上戰力。

飛機包括 F-18、F-16、F-22、F-35 和 A-10，還有 B-2 戰略隱形轟炸機、EA-18G 電子戰飛機、預警機、通訊飛機、P-8 海上巡邏機、RC-135 偵察機、MQ-9「死神」無人機