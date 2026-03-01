鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-01 16:00

在伊朗最高領袖哈米尼遭斬首後，德黑蘭迅速啟動憲政機制，宣布成立臨時領導委員會代理最高領袖職權；與此同時，美國總統川普稱空襲「進展順利」、外交解方更易達成，並警告伊朗勿升級報復。不過，伊朗仍舊對以色列與美軍基地展開新一輪飛彈與無人機攻擊。

根據伊朗《伊斯蘭共和國通訊社》週日（1 日）報導，伊朗總統、司法總監和確定國家利益委員會選出的一名憲法監護委員會成員，將組成臨時委員會代理行使最高領袖職權。

伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼表示，伊朗臨時領導委員會將於 1 日成立。

報導援引伊朗憲法有關規定說：「如最高領袖死亡、辭職或被解職，專家會議需盡快推選並任命新的領導人。」

報導指出，在代行最高領袖職權期間，如果臨時委員會的其中任何人無法履行職責，那麼確定國家利益委員會中的多數宗教法學家將任命他人代替。

伊朗專家會議是負責選舉、監督、罷黜伊朗最高領袖的最高權力機構。專家會議選舉每 8 年舉行一次，成員由選民在宗教法學家中選舉產生。

拉里賈尼還稱，「敵人企圖製造分裂、破壞團結，但伊朗局勢仍然穩定」，伊朗不允許國家分裂。

另據伊朗媒體報導，在哈米尼殉職後，將由伊朗總統佩澤希齊揚、司法部長和憲法監護委員會一名法學家領導國家。

川普稱空襲「進展順利」 警告伊朗勿升級報復

另一方面，根據《CBS》報導，川普表示，美國在空襲行動中「進展順利」，外交解決方案仍「易於」達成。

川普補充說：「顯然，現在（外交解決伊朗問題）比一天前要容易得多，因為他們（伊朗）被重創。」

同時，他還表示，他心中已有可執掌伊朗政權的「合適人選」，但他並沒有就此進行詳細說明。

在談到伊朗的反擊行動時，川普說，「這在我們的意料之中」，伊朗迄今為止的反擊規模小於美國及其盟友的預期。

他也警告伊朗，他們最好不要發動剛宣稱的「前所未有的猛烈打擊」，並強調，若伊朗進行報復，將對伊朗發動攻擊。

同時，美軍中央司令部在社群媒體上寫道，「伊朗政權已被警告」，美軍正按照指示對伊朗採取軍事打擊行動。

美軍中央司令部貼文附帶 30 餘秒影片。影片顯示，美軍發射多枚飛彈，擊中飛彈發射裝置等目標，被擊中的目標發生爆炸。

革命衛隊展開第六波報復 鎖定美軍基地與以軍核心設施

然而，伊朗的報復攻擊似乎仍未停止。

根據卡達半島電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，已對美國與以色列空襲伊朗的行動展開第六輪報復打擊。

革命衛隊表示，此次行動對以色列境內及該地區美軍基地發動「大規模飛彈與無人機」攻擊，鎖定目標包括 27 處美軍基地、以色列特爾諾夫空軍基地、位於特拉維夫哈基里亞的以軍總司令部，以及當地一座大型國防工業設施。

革命衛隊強調，伊朗武裝力量將持續採取更為強硬的反制措施，對相關目標接連施以沉重打擊。

根據《以色列時報》1 日報導，以色列國防軍表示，已偵測到來自伊朗的新一波飛彈襲擊，並警告國內大片地區民眾，當地防空警報可能隨時響起。

伊朗塔斯尼姆通訊社同日指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊發射的飛彈已擊中以軍總參謀部。伊方公布的畫面顯示，以軍總參謀部總部大樓疑似遭到攻擊並燃起大火。

以色列媒體則稱，以色列中部多地響起飛彈來襲警報，數以百萬計民眾緊急進入防空洞避難。

此外，在伊拉克庫德自治區，駐有美國領導的聯軍部隊的埃爾比勒國際機場附近傳出劇烈爆炸聲。《法新社》記者目擊機場周邊升起濃濃黑煙。