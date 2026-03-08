鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-08 20:00

在美國總統川普將阻止伊朗發展核武作為對外強調的重要戰爭目標之一的背景下，四名知情人士，美國與以色列已在內部討論，可能在戰事後期派遣特種作戰部隊進入伊朗境內，以確保伊朗的高濃縮鈾庫存安全。

根據《Axios》報導，目前，伊朗持有約 450 公斤純度 60% 的濃縮鈾，這批材料可在數週內轉化為武器級。

‌



若要奪取這些核材料，行動很可能需要美軍或以色列部隊進入伊朗境內，並在戰爭進行期間深入防護嚴密的地下設施執行任務。

不過，目前尚不清楚這將是美國、以色列還是聯合行動，但這項行動很可能只會在美國與以色列確信伊朗軍方已無法對參與行動的部隊構成重大威脅後才會進行。

在週二的一場國會簡報會上，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）被問及伊朗的濃縮鈾是否會被確保安全時表示：「總得有人去把它拿走。」但他並未說明具體會由誰執行。

一名以色列國防官員指出，川普及其團隊正認真考慮派遣特種作戰部隊進入伊朗，執行特定任務。

兩種方案：運出或現場稀釋

一名美國官員則透露，政府目前討論的方案主要有兩種：一是將這批核材料完全運出伊朗；二是派遣核專家到現場進行稀釋處理。

相關行動可能由特種部隊與科學家共同執行，其中甚至可能包括來自國際原子能總署（IAEA）的技術人員。

兩名知情人士表示，這類行動早在戰爭爆發前就已被納入提交給川普的多項軍事選項之一。

美國《NBC News》週五（6 日）報導指出，川普曾討論派遣一小部分美軍進入伊朗，以執行特定的戰略任務。

一名美國官員也說明確保伊朗濃縮鈾的行動難度。他表示：「第一個問題是，它在哪裡？第二個問題是，我們要如何到達那裡，並取得實際控制權？」

他進一步指出，接下來則要由總統、戰爭部門以及中央情報局（CIA）共同決定，是要把這些材料實際運走，還是在現場將其稀釋處理。

川普未排除地面行動

川普週六在「空軍一號」上接受記者提問時表示，派遣地面部隊並非不可能，但前提是「必須有非常充分的理由」。

他說：「如果真的那樣做，（伊朗）將會被打得非常慘重，以至於他們在地面上幾乎沒有作戰能力。」

當被問及是否可能派兵進入伊朗以確保核材料時，川普並未排除這種可能性。他表示：「某個時候或許會。我們目前還沒有這麼做，現在也不會，但未來也許會採取這樣的行動。」

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）向《Axios》表示，川普「明智地保留所有選項，不會提前排除任何可能性」。

除了濃縮鈾問題外，政府官員也向《Axios》透露，內部還曾討論控制伊朗的哈爾克島（Kharg Island）。該島是伊朗最重要的石油出口終端，約承擔全國 90% 的原油出口。

多數濃縮鈾目前埋在核設施廢墟下

美國與以色列去年 6 月對伊朗核設施的空襲，已將部分濃縮鈾庫存掩埋在瓦礫之下。美以官員表示，自那之後連伊朗方面也無法順利取回這些材料。

這些打擊行動同時摧毀了幾乎所有離心機，目前也沒有證據顯示伊朗已恢復鈾濃縮活動。

美國與以色列官員指出，大部分濃縮鈾目前位於伊斯法罕（Isfahan）核設施的地下隧道中，其餘則分散在福爾多（Fordow）與納坦茲（Natanz）兩處核設施。

戰爭初期，美以兩國曾對納坦茲與伊斯法罕發動打擊，外界普遍認為目的是封鎖設施入口，以防止核材料被轉移。

美國與以色列將伊朗約 450 公斤、純度 60% 的濃縮鈾視為重大安全威脅，因為這些材料只需數週即可進一步提煉至武器級。若整批濃縮鈾被提煉至 90% 純度，理論上足以製造 約 11 枚核彈。

小規模突襲而非全面地面戰

不過，一名美國高級官員表示，川普所謂的「地面部隊」，與外界媒體理解的概念並不相同。

另一名消息人士補充說，討論中的行動更像是小規模的特種作戰突襲，而非大規模軍隊進入伊朗。