週日（1 日），伊朗伊斯蘭革命衛隊針對伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）殉職一事發表聲明，強調將對相關責任人「予以嚴懲」。

根據《新華社》報導，伊朗多家媒體 1 日證實，伊朗最高領袖哈米尼在美以週六（28 日）稍早的空襲中身亡。

伊朗媒體稱，哈米尼是在「領袖辦公室的工作崗位上殉職」的。

對此，伊朗伊斯蘭革命衛隊隨後發表聲明，對哈米尼辭世表示哀悼，並揚言將「嚴懲凶手」。聲明指出：「我們失去了偉大的領袖，我們深切哀悼他。」

同時強調，伊朗人民將對相關責任方施以「無比嚴厲、果斷且令人痛苦的懲罰」，並堅決打擊國內外陰謀與侵略行為。

伊朗伊斯蘭革命衛隊還發表聲明稱，伊朗武裝部隊即將展開「歷史上最猛烈的進攻行動」，目標將鎖定以色列及美國相關基地。

此前，一些與以色列有關聯的媒體曾多次聲稱，哈米尼因擔憂遭暗殺而長期居住於秘密安全地點。

對此，伊朗媒體則反駁指出，哈米尼是在履行職務期間遇襲身亡，「再次證明敵方相關說法純屬心理戰與謊言」。

伊朗媒體並援引哈米尼生前言論表示：「當人民遭受炮火襲擊時，我與家人為何要躲進避難所？」

伊朗政府已宣布全國進入為期 40 天的哀悼期。

40 名伊朗官員身亡、哈米尼女兒、女婿也都罹難

與此同時，美國官員此前指出，美國與以色列對伊朗發動的聯合襲擊，造成包括伊朗國防部長在內約 40 名伊朗官員身亡。此外，伊朗最高領袖哈米尼女兒、女婿等 4 人也都罹難。

綜合《新華社》與《CBS》報導，伊朗罹難官員包括伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh），以及伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令帕克普爾（Mohammad Pakpour）。目前尚不清楚這些官員是在同一地點或多個地點遇襲身亡。

以色列國防軍（IDF）稍早發表聲明指出，以色列空軍於週六（28 日）對伊朗境內數百個軍事目標發動打擊，其中包括多處「伊朗高級國防官員聚集的地點」。

聲明稱，納西爾扎德、帕克普爾以及伊朗國防委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）等 6 人，在首輪空襲中喪生。

不過，以上消息尚未得到伊朗方面的證實。

此外，根據伊朗《邁赫爾通訊社》1 日報導，在美國和以色列前一日軍事行動中遭襲的伊朗小學死亡人數上升至 115 人。這所小學位於伊朗南部米納卜市，伊朗伊斯蘭革命衛隊在當地設有基地。