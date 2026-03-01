伊朗最高領袖哈米尼早已佈局完整繼承體系！接班人或是「他」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-01 11:19

當地時間週日（1 日），伊朗證實其掌權長達 37 年的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於週六（28 日）上午遭遇襲擊身亡。與此同時，哈米尼接班人選也浮上檯面。

伊朗最高領袖哈米尼早已佈局完整繼承體系。（圖：Shutterstock）

根據陸媒報導，哈米尼 1939 年 7 月 15 日出生於伊朗宗教世家，少年時即接受神學訓練。1958 年，他前往什葉派著名宗教學府庫姆神學院深造，並結識對其一生影響深遠的伊朗革命領袖、前伊朗最高領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）。

自 1962 年起，哈米尼追隨霍梅尼，投身反對巴列維王朝與其親美政策的政治運動。1963 年，他因在馬什哈德傳遞與散發霍梅尼的反政府、反美信件而遭逮捕，據稱在監禁期間遭受嚴刑拷打。

在 1979 年伊朗伊斯蘭革命前，他多次被捕，並於 1978 年一度流亡海外。

1979 年巴列維王朝被革命成功推翻後，哈米尼奉命赴德黑蘭籌組「歡迎霍梅尼委員會」，並參與創建伊斯蘭共和黨。

1979 年 4 月 1 日伊朗伊斯蘭共和國成立後，霍梅尼成為最高領袖，哈米尼受重用，曾任革命委員會成員、國防部副部長、革命衛隊司令、德黑蘭市教長、伊斯蘭共和黨書記、最高國防委員會主席及總統等要職。

1989 年 5 月，哈米尼曾以總統身分訪問中國。翌年 6 月，霍梅尼逝世後，哈米尼繼任最高領袖，並兼任武裝力量總司令，成為伊朗政教體制的最高權威。

1994 年 12 月，他進一步被推選為什葉派精神領袖，鞏固其在宗教與政治領域的雙重地位。

哈米尼多次傳出健康危機 曾歷暗殺未遂

資料顯示，哈米尼是全球遭遇暗殺次數最多的國家領導人之一。1981 年 6 月，他曾遭遇炸彈攻擊，一枚藏於錄音機中的定時炸彈爆炸，導致其右臂癱瘓。

近年來，其健康狀況屢遭外界揣測。2006 年至 2007 年間曾傳出罹患前列腺癌、命危消息；2014 年 9 月，他在德黑蘭接受前列腺癌手術並成功康復。

其後西方媒體一度引述情報機構稱其「壽命不超過兩年」，但相關說法未獲證實。2020 年底亦有美以媒體報導其健康惡化，但遭其幕僚否認。

另據先前媒體披露，數週前曾有人向美國總統川普提出「刺殺」哈米尼及其子嗣的計畫，引發外界對其人身安全的高度關切。

哈米尼早已部署繼承體系

伊朗多名高層官員、革命衛隊成員及前外交官透露，為防範可能針對其個人的暗殺行動，哈米尼早在今年 1 月便完成關鍵人事布局，任命前革命衛隊指揮官拉里賈尼（Ali Larijani）出任中央執政要職，強化權力核心的穩定性。

去年 6 月，伊朗與以色列爆發衝突，以色列對多名伊朗高層官員發動打擊。自此之後，哈米尼即著手規劃並推動一系列因應措施，確保政府與軍事體系在突發情況下仍能維持運作與延續。

此外，他亦建立一套縝密的接班機制，為其親自任命的各項軍事與政府要職設置多達四層的繼任排序，要求所有領導層官員提名最多四名接班人選。

同時，若其本人遭遇不測，重大決策權將交由由親信組成的核心小組集體負責。

哈米尼接班人拉里賈尼浮上檯面

在哈米尼完成相關任命後，拉里賈尼隨即接掌多項核心政務，包括處理伊朗境內爆發的抗議行動、主導與美國的談判進程，以及協調與俄羅斯、卡達與阿曼等國之間的外交關係。

此外，他亦負責統籌戰時應變計畫的制定，以因應美方可能發動的軍事打擊。

伊朗分析人士指出，哈梅內伊「完全信任」拉里賈尼在危機時刻的判斷與掌控能力，並相信其一旦國家出現權力真空，能夠穩定局勢、承擔領導重任。

現年 68 歲的拉里賈尼，曾於 2005 年至 2007 年間出任伊朗最高國家安全委員會秘書，並在任內擔任伊朗核問題首席談判代表。