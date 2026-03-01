鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-01 18:00

中東局勢周六 (2 月 28 日) 突然惡化，引發全球金融市場高度關注，以色列對伊朗發動攻擊，隨後美國證實參與針對相關目標的聯合行動，伊朗也展開一連串反擊，攻擊目標涵蓋以國境內設施及美軍在中東的軍事資產。

周末衝突改寫金價劇本！華爾街急調升目標價至5800美元 散戶如何上車？ (圖:shutterstock)

這起衝突不僅牽動地緣政治神經，也讓投資人紛紛猜測，作為避險資產的黃金與白銀明 (2) 日開盤時會有何反應。

由於事件發生在周末休市期間，市場尚未即時反應，但投資者普遍預期，隨著中東風險升溫，避險需求將迅速推高貴金屬價格。

歷史數據顯示，區域衝突爆發初期，金價經常急漲。Forexlive.com 貨幣策略主管 Adam Button 便曾表示：「美國的炸彈投向哪裡，我們就走向哪裡。」

Walsh Trading 商業對沖部門聯合主管 Sean Lusk 認為，交易員在周末前已無法置身事外，必須提前布局，防範衝突真的爆發。他並強調，不建議做空黃金，除伊朗問題外，還有私募股權大額交易、破產事件及其他地緣風險，都支撐金價走揚。

他也坦承，若局勢出現緩和，金價可能出現有限回調，但整體上漲趨勢難以逆轉。

根據 Natixis 貴金屬分析師 Bernard Dahdah 的模型，若美伊對峙持續升溫，金價可能上漲約 15%。以目前價位計算，未來兩周恐上探每盎司 5500 至 5800 美元區間，但多數漲幅將集中於衝突爆發初期的頭兩星期，之後隨市場消化消息，價格可能回落。

事實上，自 2 月初以來，金價已因川普對伊朗言辭轉趨強硬而獲得上漲動能，上周五 (2 月 27 日) 收在約 5280 美元，創近一個月新高。

市場多數分析師依舊看多，Prithvi Finmart 的 Manoj Kumar Jain 維持金價上看 5500 至 5650 美元的預測，顧問業者 Kedia Commodities 的 Ajay Kedia 也預期金價短期內將挑戰 5500 美元，並同步看好油價上揚。

除地緣因素外，宏觀經濟亦支撐金價。Asset Strategies International 董事長 Rich Checkan 指出，過去四年各國央行以空前規模增持黃金，奠定堅實基礎。

Checkan 認為，美國經濟存在多項弱點，加上華府政局不穩、美元走弱及高額公債，整體環境有利金價持續向上。