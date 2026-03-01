鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-01 13:00

在美國與以色列對伊朗發動軍事打擊之際，全球能源市場再度拉響警報。分析指出，若衝突升級並引發石油供應中斷，恐重演過去能源危機情境，不僅推升油價與通膨，更可能對原已脆弱的世界經濟造成新一輪衝擊。

‌



能源價格一旦大幅上揚，將進一步壓縮民眾可支配支出空間，衝擊原本已因美國關稅衝突而元氣大傷、復甦乏力的全球經濟；同時，這也可能迫使各國央行按下暫停鍵，終止降息步調，甚至在通膨壓力下重新啟動升息。

例如，2022 年俄烏戰爭爆發後，全球原油基準價格一度逼近每桶 140 美元，接近歷史高點，而近期在市場憂心美國可能對伊朗動武的情緒下，布蘭特原油已升至每桶約 72 美元。

該報強調，油價走勢對通膨影響關鍵，因為它直接反映在加油站售價，並推升運輸、製造與物流成本。

英國研究機構 Capital Economics 預估，若原油價格升至每桶 100 美元，全球平均通膨率可能上升 0.6 至 0.7 個百分點。

中東經濟體首當其衝

分析警告，衝突若擴大，中東經濟體可能承受最大衝擊。該區高度依賴能源出口，且地處衝突核心，一旦空域關閉或航運受阻，日常貿易與出口將面臨嚴重干擾。

此外，戰爭風險亦將推高保險費率，並避免船東進入波斯灣，進而壓縮沙烏地阿拉伯、科威特等國的出口能力。

不過，市場上也存在一些可能抑制油價進一步飆升的變數。

與此同時，為因應潛在襲擊風險，伊朗及其他產油國正加緊將原油運往海外市場，亞洲煉油商也提前大舉進貨、建立庫存。

海灣地區官員透露，多個阿拉伯國家已強化替代運輸路線的安全部署，並建立平行供應鏈，以降低航道受阻的衝擊。

此外，OPEC 官員指出，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯已啟動緊急應變計畫，準備把出口量提高至近三年高點，以穩定市場情緒。

同時，沙烏地阿拉伯是荷姆茲海峽石油運輸的主要目的地，該國也增加了原油的海外儲存量。

儘管沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國皆擁有可繞過荷姆茲海峽的輸油管線，使部分出口不必完全依賴這條關鍵水道，但根據美國能源資訊署的資料，目前經由該海峽運輸的多數石油仍缺乏可完全替代的出口路徑。

在此背景下，石油交易商與投資人正加緊評估實際供應中斷的範圍與持續時間。

伊朗出口與關鍵設施成焦點

《道瓊》指出，短期來看伊朗日產原油約 320 萬桶，其中約 200 萬桶出口至中國。若軍事衝突導致出口中斷，勢必推升油價。

不過，理論上沙烏地阿拉伯、科威特與阿拉伯聯合大公國可透過增產彌補部分缺口。

市場同時也密切關注伊朗重要出口樞紐哈爾格島。該島約承擔伊朗九成出口，儲油能力約 700 萬桶。若因此前傳出的爆炸而導致基礎設施受損，對供應的衝擊將更為明顯，但目前破壞程度仍待釐清。

另一方面，OPEC + 將於 3 月 1 日（週日）召開會議，討論 4 月份的產量政策。該組織先前已將減產措施延長至 2026 年第一季。

市場普遍預期，OPEC + 原本傾向於在 4 月小幅增產，以逐步恢復供應；然而，若伊朗局勢持續升溫，不排除該組織為穩定市場而採取更為積極的增產行動。

海運咽喉若受阻 全球能源鏈恐震盪

更具系統性與外溢風險的層面，則在於海上運輸可能出現的暫時性中斷。

若區域衝突擴大，中東主要油氣出口通道恐面臨封鎖或航運受限。途經荷姆茲海峽（靠近伊朗）與曼德海峽（連接紅海與亞丁灣）的油輪，基於安全考量可能選擇繞行或暫停航行。

估算顯示，若海運中斷一天，全球原油日進口量恐減少約 2,000 萬桶，液化天然氣年進口量則可能減少約 8,500 萬噸。

荷姆茲海峽同時也是全球天然氣運輸的關鍵咽喉。卡達身為全球第二大液化天然氣出口國，其全部 LNG 出口，約占全球液化天然氣海運量的 20%，均需通過該水道，目前幾乎沒有可行的替代路線。

任何對荷姆茲海峽的干擾、限制甚至封鎖行動，都可能使中東 LNG 供應陷入危機，並對歐洲與亞洲天然氣市場造成直接且迅速的外溢衝擊。

LNG 與 LPG 市場亦受牽動

伊朗近年透過非正式管道大量出口 LPG，相關產能可能已接近上限。一旦供應進一步受阻，不僅將衝擊伊朗國內能源結構，也可能迫使全球買家重新分配採購來源，改變既有貿易流向，進而在國際 LPG 市場引發連鎖反應。

目前伊朗對伊拉克的天然氣輸送量僅為正常水準的一小部分，土耳其亦面臨供應中斷風險升高。

在全球缺乏閒置液化產能的情況下，亞洲買家勢必爭相搶購美國具彈性的 LNG 貨源，並在現貨市場與歐洲買家形成競價局面。

儘管伊朗擁有全球第二大已探明天然氣儲量，核心為南帕爾斯氣田，但長年制裁、投資不足與技術受限，使其難以將龐大儲量轉化為穩定且持續成長的出口能力。

伊朗既難以滿足日益增加的國內需求，也幾乎沒有多餘產能作為履約緩衝。雖然伊朗本身並無 LNG 出口設施，但其在區域天然氣供應中的角色，使其成為全球 LNG 風險鏈條中的間接關鍵因素。