鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-01 15:07

根據兩名美國消息人士及一名熟悉內情的美國官員，以色列與美國選在週六（28 日）對伊朗發動攻擊，是為了刻意配合伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）與高層幕僚舉行會議的時間點。

根據《路透》報導，以色列表示，除了哈米尼在這次軍事打擊中喪生外，多名核心親信和高階指揮官也在攻擊中被擊斃，包括曾任國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani），以及伊斯蘭革命衛隊指揮官帕克普爾 （Mohammad Pakpour）等人在內的多名高層幕僚。

據悉，在美以兩國即將對伊朗發動軍事打擊前，美國中央情報局就已經鎖定哈米尼的可能行蹤。

美國消息人士透露，原先預期哈米尼將於週六晚間在德黑蘭舉行會議，但以色列情報部門偵測到會議改在週六上午進行，因此攻擊時間被提前，而在確認哈米尼與高層顧問會面的消息後，美以雙方的空中與海上聯合作戰隨即啟動。

美國官員指出，為了維持突襲效果，行動必須優先鎖定哈米尼本人，因為一旦給予時間，外界擔心這位伊朗領袖可能藏匿行蹤。

會議的具體地點尚未立即明朗。不過，在行動展開初期，哈米尼位於德黑蘭戒備森嚴的住所即遭到攻擊。《路透》檢視的衛星影像顯示，該住所已被摧毀。

兩名伊朗消息人士向《路透》表示，哈米尼於週六在一處安全地點，與沙姆哈尼及最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）會面，時間點就在襲擊展開前不久。

《戰區》則報導稱，美國國防部高級官員披露，為達到出其不意的攻擊效果，最終由以色列實施了這次定點清除，共投擲了約 30 枚重磅炸彈。

一名以色列高級官員則向《路透》證實，哈米尼的遺體已被尋獲。

美國總統川普也在自家社群平台 Truth Social 發文表示，在情報單位精準鎖定其行蹤後，伊朗最高領袖已被擊斃。

川普表示：「他無法躲避我們的情報與高度精密的追蹤系統。在我們與以色列密切合作下，他本人，以及與他一同被擊斃的其他領導人，根本無計可施。」

美國與以色列在伊朗境內發動的軍事打擊，已將中東推向一場全新且難以預測的衝突局面；伊朗隨即對以色列及鄰近的波斯灣阿拉伯國家展開報復性攻擊。