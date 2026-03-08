卡達關閉全球最大LNG基地！歐洲天然氣暴漲70%、亞洲恐缺氣、中國化工迎機會

鉅亨網新聞中心 2026-03-08 18:00

卡達決定關閉年產能達 7700 萬噸的拉斯拉凡（Ras Laffan）液化天然氣（LNG）工廠，使全球天然氣市場迅速陷入緊繃局面。這一突發事件不僅在數日內推動歐洲基準天然氣價格（TTF）大幅飆升逾 50%，也對全球能源與化工產業鏈的供需關係產生深遠影響。

卡達關閉全球最大LNG基地。(圖：Shutterstock)

‌



對高度依賴中東 LNG 進口的亞洲電力產業而言，最迫切的風險在於實體燃料供應可能出現缺口；相較之下，對天然氣價格變動高度敏感的歐洲化工企業則面臨成本急升壓力，反而為中國化工企業帶來擴大市場的潛在機會。

根據滙豐全球投資研究的最新報告，卡達能源公司已於 3 月 2 日宣布暫停拉斯拉凡 液化天然氣工廠的生產並啟動「不可抗力」機制。

該設施年產能約 7700 萬噸，約占全球 LNG 供應量的五分之一。若將工廠重啟所需約兩週時間納入計算，假設停產持續四週，市場可能至少減少約 800 萬噸 LNG 供應，約相當於全球年度供應量的 2%。

滙豐分析指出，該設施停產並不只是因為荷姆茲海峽航道受阻。由於 LNG 船隻無法順利出港，工廠現場儲存設施很快逼近上限。

該基地儲罐容量僅約 100 萬噸，不到正常裝載量的五天，一旦庫存接近滿載，營運方幾乎沒有其他選擇，只能暫停生產。

這意味著市場面臨的不僅是航運受阻帶來的物流中斷，同時還要承受大型 LNG 設施重新啟動所需的時間成本。對高度複雜的能源設施而言，停產與重啟往往需要較長準備期。

滙豐報告指出，在未出現重大設備損壞的情況下，工廠恢復運作後約一週可恢復 40% 至 50% 的產能，兩週內可回到滿負荷生產。

然而，如果基礎設施受損或區域局勢持續不穩，復產時間可能被進一步拉長。《路透》援引部分業界估算稱，僅重啟流程就可能需要兩週，之後還需約兩週才能恢復全部產能。

從供應影響來看，滙豐估算，若停產持續一個月，全球 LNG 市場將減少約 680 萬噸供應；若延長至三個月，供應缺口可能擴大至 2050 萬噸；若長達半年，損失甚至可能達到約 4110 萬噸，分別相當於 2025 年全球 LNG 貿易量的 1.5%、4.6% 與 9.3%。

供應收緊的預期迅速反映在能源價格上。歐洲 TTF 天然氣價格在兩個交易日內累計上漲約 70%，而亞洲現貨 LNG 價格指標 JKM 也同步攀升約 50%，兩者均觸及近三年高點。

滙豐前海證券指出，歐洲天然氣價格急劇上升，使當地化工企業的生產成本顯著增加，進而削弱其市場競爭力。

相較之下，中國化工產業可能因此受益，特別是在 MDI、TDI、維生素與蛋胺酸等產品領域，企業有機會擴大市場占有率，同時提高產品售價，形成結構性的利潤空間。

滙豐分析師同時強調，歐洲與亞洲目前面臨的風險性質並不相同。對歐洲而言，問題主要在於能源價格上漲，而非天然氣本身是否能取得；然而在亞洲，情況則正好相反，市場更擔憂的是實際供應是否充足。

2025 年亞洲進口的 LNG 中，約 26% 來自卡達與阿拉伯聯合大公國。一旦供應中斷，部分高度依賴該來源的國家將面臨能源安全風險。

例如巴基斯坦與孟加拉等國，由於發電高度依賴卡達 LNG，一旦供應持續受阻，電力系統可能承受巨大壓力，甚至出現能源短缺風險。