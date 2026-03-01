美國以色列聯手打擊伊朗懶人包：衝突背景、戰略目的、軍力對比全解析

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-01 09:20

當地時間週六（28 日），以色列與美國對伊朗境內多個目標發動空襲，包括伊朗總統府在內的重要設施。隨後，伊朗對以色列特拉維夫等地展開飛彈報復攻擊，中東多處美軍基地亦遭波及，區域局勢急遽升溫。

美國以色列聯手打擊伊朗。（圖：Shutterstock）

在美以聯手對伊朗發動軍事打擊之際，外界關注為何選擇此時出手、行動將持續多久、戰略目標為何，以及伊朗將如何展開報復反擊，以下將一次梳理相關脈絡與發展。

衝突升級的背景

此次軍事行動發生前，美伊雙方本月已進行三輪「間接」接觸與磋商。前兩輪會談分別於 2 月 6 日與 2 月 17 日舉行，地點選在阿曼首都馬斯喀特與瑞士日內瓦，外界原本寄望透過斡旋為緊張局勢降溫。

然而，在外交溝通持續進行之際，美方同步強化在中東的軍事部署。包括派遣「福特」號與「林肯」號兩艘航空母艦進駐區域，建構雙航母打擊群，同時加強飛彈防禦系統部署，並派遣多架 F-22「猛禽」匿蹤戰機進駐以色列，顯示談判與軍事施壓雙軌並行。

在 26 日舉行的第三輪會談中，美方提出更具體且強硬的條件，要求伊朗拆除位於福爾多、納坦茲與伊斯法罕的核心核設施，並將現有濃縮鈾運離本國、交由美方處理。

對此，伊朗方面則表明拒絕將濃縮鈾轉移至海外，並重申其在國際法框架下享有和平利用核能的權利。

27 日，美國總統川普公開表示，對第三輪談判成果感到失望，認為進展未達預期標準。不過他同時指出，雙方對話尚未終止，但強調美國立場明確：絕不接受伊朗擁有核武能力。

美以為何選擇此刻動手？

針對美以此時對伊朗發動攻擊的原因，中國國際問題研究院助理研究員李子昕分析指出，時機點的選擇並非偶然，而是多重因素交織的結果。

首先，從軍事條件來看，美國在中東的戰略部署已基本到位。包括「福特」號與先前進駐的「林肯」號航母已組成雙航母打擊群，形成自 2003 年伊拉克戰爭以來規模最大的區域軍事集結。

相關兵力、飛彈防禦系統與空中力量均已完成部署，使美方具備隨時展開行動的能力。

其次，以色列對伊朗的安全疑慮持續升高。儘管美伊仍維持談判管道，但以色列始終將伊朗視為重大生存威脅，尤其對其彈道飛彈能力與在中東地區的地緣布局格外警惕。

然而，這些議題並未納入美伊談判核心範圍，令以方擔心談判結果可能無法回應其關切，因此傾向採取所謂「先發制人」行動，避免局勢朝不利方向發展。

再者，外交進程長期停滯亦成為關鍵因素。美方要求伊朗拆除福爾多、納坦茲與伊斯法罕等地的主要核設施，並將濃縮鈾運離本土，但遭到伊朗拒絕。

美以方面評估，透過談判達成實質協議的可能性已大幅降低。

一名以色列安全部門人士於 28 日透露，雙方在過去 24 小時內重新評估局勢後，認為與伊朗已無進一步談判空間，最終決定啟動軍事打擊。

此次軍事行動意在何方？

28 日，以色列與美國對伊朗境內多處關鍵目標發動攻擊，其中包括伊朗總統府。一名以色列國防官員透露，相關行動早已籌備數月，啟動時間亦在數週前拍板，顯示並非臨時決策。

川普當天表示，伊朗正發展可威脅美國本土的遠程飛彈技術，因此此次行動設定三大目標：摧毀伊朗海軍力量、打擊其飛彈產業體系，以及徹底阻止伊朗取得核武能力。

以色列總理納坦雅胡則進一步指出，美以軍事行動的戰略終極目標在於推翻伊朗現行政權，並強調以方絕不容許伊朗擁有核武。

專家分析，從遭襲城市與設施類型來看，美以至少有四層戰略考量：

首先，是瓦解伊朗整體安全架構，包括防空系統、反擊能力與海上軍力。

其次，是削弱軍事指揮中樞。首波攻擊已涵蓋伊斯蘭革命衛隊指揮系統、總統府與多處政府核心建築，意在打亂決策與指揮鏈。

第三，是打擊伊朗領導層。據分析，目前伊朗所有高階官員均被列為潛在打擊目標，美以希望透過高強度軍事威懾，迫使德黑蘭領導層在談判中讓步。

最後，也是核心目標，即重創伊朗核計畫。儘管核設施的實際受損程度尚未完全明朗，但川普已多次強調，這次行動的根本目的，是確保伊朗未來無法發展或取得核武器。

行動恐延續多日

關於軍事行動的時間長度，相關消息顯示，攻勢並非短期象徵性打擊。

28 日，美方軍事消息人士指出，美軍預計對伊朗的行動將持續數日，而非單次空襲行動；另有一名以色列政府官員透露，以方已規劃第一階段為期四天的高強度聯合打擊。

伊朗強硬回擊：無紅線報復

面對美以聯手攻擊，伊朗迅速展開報復行動。

伊朗武裝部隊總參謀部發言人 28 日警告，任何向美國或以色列提供協助的軍事基地，都將被視為合法打擊目標。

伊朗高層官員亦向媒體表示，對於美以空襲並不意外，並強調美國與以色列在中東地區的所有設施與利益，均已成為伊朗的「合法打擊目標」，且此次伊朗的報復行動將「沒有任何紅線」，美國和以色列將為敵對行為承擔「巨大和長期的後果」。

同日，伊朗最高國家安全委員會發布第 1 號公告，宣布已對美以軍事行動作出「堅決回應」。

28 日，以色列特拉維夫遭到多枚伊朗飛彈攻擊。此後，伊朗又對以色列發動多次飛彈攻擊。

除了以色列本土外，伊朗亦將打擊範圍擴及美軍在中東的部署據點。

當天，伊朗軍方對位於卡達、巴林、科威特與阿聯境內的四處美軍基地發射飛彈。其中，駐紮於巴林的美國海軍第五艦隊基地遭到攻擊，美方官員稱該基地已進入「緊急狀態」。

雙方軍力對比：誰占上風？

綜合外媒與智庫評估，目前美國在中東的軍事部署，加上以色列自身戰力，整體規模與技術水準明顯高於伊朗。不過，伊朗亦握有具威脅性的反制手段。

美以掌握制空權與精準打擊優勢

在制空與遠程精準打擊方面，美以處於主導地位。

美國海軍目前在中東部署「林肯」號與「福特」號兩個航母打擊群，可搭載近百架 F-35 與 F/A-18 戰機。

空軍部署方面，美軍已在以色列及周邊地區部署超過百架 F-22、F-35 與 F-15 等主力戰機，並配備預警機與空中加油機。

同時，美方在區域內建置「愛國者」與「薩德」防空反導系統，並將本土的 B-2 匿蹤戰略轟炸機提升至高度戒備狀態。

外界普遍認為，這是自 2003 年伊拉克戰爭以來，美軍在中東規模最大的一次集結，其戰力配置甚至被拿來與 1998 年美英對伊拉克發動的「沙漠之狐」行動相比。

以色列方面，現役約 300 架各型主力戰機，包括 F-35、F-15 與 F-16。針對伊朗可能發動的飛彈攻擊，以色列建構多層次防空體系，包括攔截短程火箭的「鐵穹」、攔截中程威脅的「大衛投石索」，以及專門對付彈道飛彈的「箭」式系統。

伊朗的「殺手鐧」：飛彈與無人機

相較之下，伊朗在傳統空軍與海軍實力上難以匹敵，但其彈道飛彈庫存被視為最大籌碼。

據報導，伊朗擁有中東規模最大的彈道飛彈儲備，多型飛彈射程足以覆蓋以色列全境，包括射程約 2000 公里的「泥石」與「霍拉姆沙赫爾 - 4」，射程約 1700 公里的「伊瑪德」，以及「流星」系列飛彈。

此外，伊朗亦大量部署「目擊者」系列自殺式無人機，射程同樣可達 2000 公里以上。