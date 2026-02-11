鉅亨網編譯段智恆 2026-02-12 01:30

國際油價周三 (11 日) 上漲約 2%，主要受美伊關係緊張引發的潛在供應風險支撐，同時歐洲與中東部分關鍵儲油中心原油庫存下滑，也顯示需求面出現改善跡象。

美伊緊張情勢升溫 國際油價上漲約2%(圖：REUTERS/TPG)

截至美東時間上午 10 時 9 分，布蘭特原油期貨上漲 1.39 美元、漲幅約 2.02%，報每桶 70.19 美元；美國西德州中級原油 (WTI) 上揚 1.34 美元、漲幅約 2.1%，報每桶 65.30 美元。

‌



分析師指出，中東地緣政治緊張持續為油價提供支撐。瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 表示，目前尚未出現實際供應中斷，但相關風險仍支撐市場氣氛。美國總統川普日前表示，正考慮向中東派遣第二艘航空母艦，儘管華府與德黑蘭正準備恢復談判，試圖避免衝突升高。

PVM Oil Associates 分析師 Tamas Varga 指出，儘管相關言論不時出現強硬表態，但目前並未看到局勢升高的跡象，川普仍認為伊朗最終將希望就其核與飛彈計畫達成協議。

此外，美元略為走弱也對油價形成支撐。美元走貶有助於降低以美元計價原油對海外買家的成本，進而提振需求。

供需面方面，來自歐洲阿姆斯特丹－鹿特丹－安特衛普 (ARA) 煉油與儲油中心，以及阿聯酋富查伊拉的原油庫存下滑，顯示市場供給偏緊，亦支撐油價表現。OPEC 在最新月報中則維持對今年與明年的供需預測大致不變，但指出第二季全球對該組織原油需求將較第一季減少約 40 萬桶。

其他供應動態方面，石油輸出國組織 (OPEC) 數據顯示，俄羅斯 1 月原油產量較去年 12 月小幅下滑約 0.6%。與此同時，埃及要求國際石油公司在 2030 年前將產量提高一倍，並計畫修訂現有合約以吸引更多投資。