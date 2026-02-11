鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
石油輸出國組織 (OPEC) 周三 (11 日) 公布最新月報顯示，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 今年 1 月原油產量明顯下滑，主因哈薩克、委內瑞拉與伊朗供應減少。儘管如此，OPEC 仍預期第二季市場可能出現小幅供給過剩，相關數據也為 OPEC + 是否於 4 月恢復增產的決策增添變數。
根據 OPEC 月報，OPEC+ 22 個成員國 1 月平均日產量為 4,244.8 萬桶，較前一個月減少約 43.9 萬桶，其中哈薩克產量下滑占整體減幅逾半。
報告未說明整體減產的具體原因，但指出哈薩克因暫停其最大油田田吉茲 (Tengiz) 的部分作業，導致產量明顯下滑。該油田由雪佛龍 (CVX-US) 主導的合資企業經營，並於 1 月底開始逐步恢復產量。此外，委內瑞拉在政局動盪期間因美國封鎖影響原油出口，而伊朗則持續受到美國制裁，同樣拖累供應表現。
OPEC 指出，沙烏地阿拉伯與多個核心成員國 1 月產量維持穩定。OPEC + 目前正處於為期三個月的產量凍結期，以因應季節性需求走弱，相關成員將於 3 月 1 日以線上會議方式，檢視 4 月及後續的產量政策。
在需求面方面，OPEC 預估，今年第二季全球對 OPEC + 原油的需求將降至每日 4,220 萬桶，較第一季減少約 40 萬桶，相關預測與上月相同。OPEC 指出，航空與公路運輸需求仍對全球石油消費形成支撐，美元走弱也有助於提振以美元計價的原油需求。
依 OPEC 數據推算，若 OPEC + 在第二季維持 1 月的產量水準，原油供應將高於需求約 25 萬桶，意味第二季可能出現小幅供給過剩。不過，OPEC 同時預期，2026 年全年需求將高於目前產量水準，顯示中長期供需仍偏緊。
OPEC 維持對今年全球原油需求成長 138 萬桶、2027 年成長 134 萬桶的預測，並重申明年對 OPEC + 原油的需求平均將達每日 4,300 萬桶，高於 1 月實際產量。這項看法與國際能源總署 (IEA) 形成明顯對比，IEA 認為今年全球供給可能大幅超過需求，供需落差接近每日 369 萬桶。
在供給前景分歧下，OPEC + 八個成員國是否於 4 月恢復先前暫停的增產計畫，將成為市場關注焦點。相關決策預料將取決於第二季需求表現，以及全球原油市場是否如 OPEC 所示僅出現短暫且有限的供給過剩。
