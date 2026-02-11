鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-02-12 01:00

石油輸出國組織 (OPEC) 周三 (11 日) 公布最新月報顯示，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 今年 1 月原油產量明顯下滑，主因哈薩克、委內瑞拉與伊朗供應減少。儘管如此，OPEC 仍預期第二季市場可能出現小幅供給過剩，相關數據也為 OPEC + 是否於 4 月恢復增產的決策增添變數。

哈薩克產量大減 1 月 OPEC + 供應顯著下滑

根據 OPEC 月報，OPEC+ 22 個成員國 1 月平均日產量為 4,244.8 萬桶，較前一個月減少約 43.9 萬桶，其中哈薩克產量下滑占整體減幅逾半。

OPEC 指出，沙烏地阿拉伯與多個核心成員國 1 月產量維持穩定。OPEC + 目前正處於為期三個月的產量凍結期，以因應季節性需求走弱，相關成員將於 3 月 1 日以線上會議方式，檢視 4 月及後續的產量政策。

第二季恐現小幅過剩 4 月是否恢復增產成關鍵

在需求面方面，OPEC 預估，今年第二季全球對 OPEC + 原油的需求將降至每日 4,220 萬桶，較第一季減少約 40 萬桶，相關預測與上月相同。OPEC 指出，航空與公路運輸需求仍對全球石油消費形成支撐，美元走弱也有助於提振以美元計價的原油需求。

依 OPEC 數據推算，若 OPEC + 在第二季維持 1 月的產量水準，原油供應將高於需求約 25 萬桶，意味第二季可能出現小幅供給過剩。不過，OPEC 同時預期，2026 年全年需求將高於目前產量水準，顯示中長期供需仍偏緊。

OPEC 維持對今年全球原油需求成長 138 萬桶、2027 年成長 134 萬桶的預測，並重申明年對 OPEC + 原油的需求平均將達每日 4,300 萬桶，高於 1 月實際產量。這項看法與國際能源總署 (IEA) 形成明顯對比，IEA 認為今年全球供給可能大幅超過需求，供需落差接近每日 369 萬桶。