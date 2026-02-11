鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-12 05:46

國際油價周三 (11 日) 上揚逾 1%，投資人擔憂伊朗與美國重啟談判後，緊張局勢再度升級，不過漲幅因美國原油庫存大增而受抑制。

布蘭特原油期貨上漲 60 美分或 0.87%，收在每桶 69.40 美元。

美國西德州中級原油 (WTI) 上漲 67 美分或 1.05%，收在每桶 64.63 美元。

‌



Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 說：「美伊緊張局勢持續發酵，雙方的談判時而中斷、時而延續，似乎難以達成任何解決方案，進而支撐油價。」

美國總統川普周三表示，他與以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 會晤時尚未作出最終決定，但將繼續與伊朗進行協議談判。

儘管華盛頓與德黑蘭正準備重啟談判，川普周二卻表示，若與伊朗無法達成協議，正考慮向中東增派第二艘航空母艦。

PVM Oil Associates 分析師 Tamas Varga 說：「儘管雙方言辭不時顯得強硬，但至少目前尚未出現局勢升級跡象，美國總統仍認為，伊朗最終將針對核彈道飛彈計畫，尋求達成協議。」

另一方面，美國勞工部數據顯示，1 月美國就業成長意外加速，失業率降至 4.3%，顯示美國經濟體質強健，這也支撐了油價。

Rystad Energy 在報告中說：「強勁的勞動市場支撐了運輸燃料、石化產品與發電的需求，在大環境情緒轉趨審慎之際，降低了美國消費走弱的下滑風險。可以說，勞動力市場的穩定，進一步強化了需求基本面正在轉強的觀點。」

美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，美國上周的原油庫存增加 850 萬桶、達到 4.288 億桶，遠超路透調查分析師預期的 79.3 萬桶增幅，導致油價周三漲幅收斂。

Mizuho 能源期貨主管 Robert Yawger 說：「國內產量強勢回升，距離歷史高點其實並不遠。」

在更廣泛的市場層面，石油輸出國組織 (OPEC) 在月報中對石油供需預測大致維持不變，但指出第 2 季全球對該組織原油的需求，將較第一季減少每日 40 萬桶。

報告顯示，俄羅斯 1 月原油產量較 12 月小幅下滑約 0.6%。