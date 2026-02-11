鉅亨網編譯莊閔棻 2026-02-11 16:50

中芯國際示警毛利承壓！擴產推升折舊費用、港股一度下跌近4%。（圖：Shutterstock）

‌



中芯國際共同執行長趙海軍於周三的財報電話會議中表示：「我們維持高資本支出，帶動營收快速成長，但同時也對毛利率造成相當大的折舊壓力，」並指出相關投資是為了把握來自中國晶片設計公司的需求。

趙海軍表示，過去以海外設計與製造為主、服務中國市場的半導體供應鏈，去年明顯轉向在中國本地生產。

其中，類比晶片轉移速度最快，其次為顯示驅動晶片、影像感測器、記憶體、微控制器單元以及邏輯晶片。

在產能規畫方面，中芯國際預計今年底前將新增約 4 萬片 12 吋晶圓的月產能，而 2025 年已新增 5 萬片 12 吋晶圓的月產能。

趙海軍指出，AI 應用帶動的記憶體需求持續強勁，正擠壓其他產業的供應，尤其是中低階智慧型手機市場，導致記憶體供應吃緊、成本上升，進而增加相關製造商的壓力。

從市場結構來看，中國仍是中芯國際最大營收來源，去年第四季占比達 87.6%，美國市場則占 10.3%。

趙海軍說明，公司已提前採購關鍵設備，但部分輔助設備仍在等待交付，導致設備到位時間出現錯配，已取得的設備未必能在今年完全轉化為實際產能。

財務表現方面，中芯國際第四季獲利年增 60.7%，優於分析師預期；營收成長 12.8%，達 24.9 億美元，同樣高於市場預測。

第四季月產能季增 3.5%，達 106 萬片 8 吋約當晶圓，產能利用率維持在 95.7%，與前一季持平。當季出貨量為 251 萬片 8 吋約當晶圓，季增 0.6%。