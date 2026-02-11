袁志峰 2026-02-12 04:50

今日推介 - 友邦保險 (1299, $85.55), 目標價 $94.0, 止損價 $82.0

【袁志峰專欄】美國1月新增職位遠勝預期 (圖:Reuters/TPG)

1) 股市前景

周三港股上揚，成交偏低，南向資金維持淨買入。近日中港股市成交轉弱，可能受農曆年長假影響，短線而言，港股將呈上落市，恒指波幅區為 26500-27500 點。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 63 點，早段曾倒跌 49 點，其後倒升 143 點，午後窄幅震盪，收報 27266 點，升 83 點或 0.3%。成交額按日減 7% 至 2172 億元，1 月份日均成交額 2721 億元。

港股通南向資金淨買入約 48 億元。騰訊 (700)、紫金黃金 (2259) 及美團 (3690) 錄得 7.4、1.9 及 1.6 億元淨買入。阿里 (9988)、中芯國際 (981) 及中國人壽 (2628) 錄得 5.2、3.9 及 2.5 億元淨賣出。2 月以來累積淨買入約 591 億元，1 月淨買入約 690 億元。

恒指升 0.3%，成份股 62 升 23 跌 3 持平。創科實業 (669) 及小米 (1810) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。領展 (823)、藥明生物 (2269) 及新東方 (9901) 漲逾 3%。紫金礦業 (2899)、吉利汽車 (175) 及藥明康德 (2359) 漲逾 2%。華潤萬象生活 (1209) 漲近 2%。安踏體育 (2020)、翰森製藥 (3692)、港鐵 (66)、中電控股 (2)、中國海外發展 (688)、中通快遞 (2057) 及周大福 (1929) 升逾 1%。泡泡瑪特 (9992) 及中國人壽 (2628) 跌逾 5% 及 3%，為跌幅最大藍籌。申洲國際 (2313) 跌逾 2%。中國平安 (2318) 及國藥控股 (1099) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.9%，收報 5500 點，成份股 23 升 7 跌。大型科技股漲跌不一，小米 (1810) 及網易 (9999) 升逾 4% 及 1%。嗶哩嗶哩 (9626) 漲逾 5%，為升幅最大成份股。騰訊音樂 (1698) 及金蝶國際 (268) 漲逾 4%。比亞迪 (1211) 漲逾 3%。商湯 (20)、理想汽車 (2015) 及金山軟件 (3888) 漲逾 2%。小鵬汽車 (9868)、蔚來 (9866)、零跑汽車 (9863)、京東健康 (6618) 及地平線機器人 (9660) 升逾 1%。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 2% 及 1%，為跌幅最大成份股。

板塊方面，電動車、建材、煤炭及黃金股跑贏大市，漲幅居前。中國建材 (3323) 升逾 11%，華潤建材 (1313) 及海螺水泥 (914) 升逾 5% 及 2%。兗礦能源 (1171) 及中煤能源 (1898) 升逾 4% 及 2%。山東黃金 (1787) 及紫金礦業 (2899) 升逾 4% 及 2%。

晶片、內險及航空股逆市下跌。中國人壽 (2628) 及中國太保 (2601) 跌逾 3% 及 2%，中國平安 (2318) 及中國財險 (2328) 跌逾 1%。中國國航 (753) 及東方航空 (670) 跌逾 2%，南方航空 (1055) 跌逾 1%。

周三上証指數低開 0.1%，隨後輾轉上揚，午後最多曾漲 0.3%，尾市回軟，收報 4131.99 點，升 0.1%。深証成指跌 0.4%。科創 50 指數跌 1.1%。滬深兩市總成交約 19800 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 1200 億元，創年內新低，1 月份日均成交額約 30100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，1 月全國居民消費價格 (CPI) 按年升 0.2%，升幅較上月收窄 0.6 個百分點，遜於預期的升 0.4%。1 月份，全國工業生產者出廠價格 (PPI) 按年跌 1.4%，跌幅較上月收窄 0.5 個百分點，略優於市場預期跌 1.5%。(信報)

美國勞工部公布，1 月非農業職位增加 13 萬個，市場預期增加 7 萬個；失業率為 4.3%，預期為 4.4%。(信報)

4) 個股訊息

網易 (9999) 公布，截至去年底止第四季度，非公認會計準則下，股東應佔淨利潤 70.73 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 27.0%，派發季度股息每股 0.232 美元。第四季，淨收入 275.47 億元，按年增 3.0%。(信報)

藥明生物 (2269) 發盈喜，預期於截至 2025 年 12 月底止年度，股東應佔利潤將增長 46.3% 至 49.08 億元 (人民幣．下同)；非國際財務報告準則經調整純利將增長 22% 至 65.86 億元，收益將增長約 16.7% 至 217.9 億元。(信報)