袁志峰 2026-02-11 04:50

今日推介 - 網易 (9999, $193), 目標價 $212, 止損價 $185

【袁志峰專欄】港股短線上落市（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

周二港股上揚，成交減少，南向資金淨買入近零。近日中港股市成交轉弱，可能受農曆年長假影響，短線而言，港股將呈上落市，恒指波幅區為 26500-27500 點。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 176 點，早段曾漲 370 點至 27398 點，其後受壓回落，午後漲幅一度收窄至 78 點，收報 27183 點，升 155 點或 0.6%。成交額按日減 8% 至 2340 億元，1 月份日均成交額 2721 億元。

港股通南向資金淨買入約 1 億元。美團 (3690)、中海油(883) 及中芯國際 (981) 錄得 5.5、4.2 及 3.8 億元淨買入。騰訊 (700)、泡泡瑪特(9992) 及招金礦業 (1818) 錄得 14.0、2.4 及 2.2 億元淨賣出。2 月以來累積淨買入約 543 億元，1 月淨買入約 690 億元。

恒指升 0.6%，成份股 55 升 33 跌。石藥集團 (1093) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。信達生物 (1801)、藥明生物(2269)、藥明康德(2359)、泡泡瑪特(9992)、中國宏橋(1378) 及申洲國際 (2313) 漲逾 4%。中升控股 (881) 漲逾 3%。中生製藥 (1177)、中海油(883) 及紫金礦業 (2899) 漲逾 2%。中國人壽 (2628)、中信股份(267)、中石油(857)、中石化(386) 及中銀香港 (2388) 升逾 1%。新東方 (9901) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。海底撈 (6862) 及龍湖集團 (960) 跌逾 2%。新鴻基地產 (16)、金沙中國(1928)、銀河娛樂(27) 及長和 (1) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.6%，收報 5451 點，成份股 19 升 10 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988)、小米(1810)、京東(9618) 及快手 (1024) 升逾 1%，騰訊 (700) 跌逾 1%。美團 (3690) 跌逾 2%，為跌幅最大成份股。同程旅行 (780) 及阿里健康 (241) 跌逾 2%。攜程 (9961)、京東健康(6618)、比亞迪電子(285) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 1%。地平線機器人 (9660) 漲逾 3%，為升幅最大成份股。商湯 (20) 及比亞迪 (1211) 漲逾 2%。中芯國際 (981)、理想汽車(2015)、零跑汽車(9863)、聯想(992) 及美的集團 (300) 升逾 1%。

板塊方面，旅遊、濠賭及基建股逆市下跌。同程旅行 (780) 及攜程 (9961) 跌逾 2% 及 1%。中交建 (1800) 及中國中鐵 (390) 跌 1%。生物科技、醫藥、石油及紙製品股跑贏大市，漲幅居前。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 升逾 3%。

周二上証指數高開 0.1%，早段曾跌 0.1%，其後倒升 0.3%，午後窄幅震盪，收報 4128.37 點，升 0.1%。深証成指基本持平。科創 50 指數升 0.9%。滬深兩市總成交約 21100 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 1400 億元，創年內新低，1 月份日均成交額約 30100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國去年 12 月零售銷售按月持平，市場預期為增加 0.4%。(信報)

4) 個股訊息

中芯國際 (981) 公布，截至去年底止第四季股東應佔溢利 1.73 億元(美元 ‧ 下同)，按年增長 60.7%。去年第四季，收入 24.89 億元，按年升 12.8%，主要由於晶圓銷量增加及產品組合變動所致，毛利率 19.2%。該公司給出今年第一季指引為銷售收入按季持平，毛利率在 18% 至 20% 之間。(信報)