中芯國際趙海軍：記憶體短缺倒逼產能調整

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-11 14:39

中芯國際 (688981-CN) 周二（10 日）晚發布 2025 年第四季財報，銷售收入達 24.9 億美元，季增 4.5%，超過此前指引，毛利率為 19.2%，產能利用率保持在 95.7%。

中芯國際趙海軍說，記憶體短缺倒逼產能調整。（圖：中芯國際）

當前全球半導體產業鏈持續面臨結構性挑戰，記憶體供應緊張已成為制約下游產能與產品迭代的關鍵瓶頸。中芯國際共同執行長趙海軍周三在業績說明會上分析了這個行業現狀。

‌



據《藍鯨新聞》報導，趙海軍指出：「目前客戶無法獲得足夠的記憶體支持，中間商也囤積了大量庫存，即使協商價格也不願釋放貨源。」這種局面導致客戶難以準確預測未來產品出貨，尤其在依賴記憶體配套的領域。

面對記憶體短缺帶來的不確定性，中芯國際主動調整產能布局，展開動態產能切換策略。中芯國際已減少對電腦與邊緣運算領域的產能分配，以提前應對該領域可能出現的訂單波動，同時將更多產能轉向 BCD 工藝、記憶體相關電路以及市場明確的新技術產品。

趙海軍進一步表示，記憶體短缺客觀上促使客戶向高價值產品傾斜：「記憶體供給減少後，高端產品的需求並不會降低，客戶很可能將有限的記憶體資源用於整體價值更高的產品，例如高階手機、高階電腦和高檔手錶等。」因此，與中高階產品相關的晶片訂單不降反升，中芯國際也相應提升了該部分產能配置。

在這一過程中，市場出現明顯的結構性分化：基於舊技術的老產品需求走弱，採用新設計、新工藝的產品需求持續增長。

趙海軍表示：「產品更新迭代的部分，比如記憶體驅動晶片、高階 CMOS 傳感器、高階的邏輯 BCD、MCU 以及記憶體等，這些訂單量都在增加。」