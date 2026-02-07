鉅亨網編譯莊閔棻 2026-02-07 14:20

隨著 2026 年 2 月初，銀價在衝上每盎司 120 美元的歷史高點後，短短三個交易日內暴跌約 40%，多數投資人於高點承受重創之際，一名長期潛伏於上海期貨交易所席位背後的重量級操盤者，卻完成了一次精準狙擊。讓外媒為他冠上「北京版大賣空」（Beijing’s Big Short）的稱號。

這名神秘獵人，正是中財期貨實控人邊錫明。根據《金融時報》與《彭博》的測算，中財期貨席位在白銀價格崩盤前，已建立規模龐大的空頭部位。隨著銀價急跌，這筆逆勢布局的帳面收益已超過 5 億美元。

若將時間拉長，這並非邊錫明首次震撼市場。外媒估算，過去三年間，他透過中財期貨席位，先後做多黃金、做多銅，並於高點反手做空白銀，累計投資收益逼近 40 億美元。

分析指出，在中國金融史上，鮮少有本土期貨席位，能如此深度介入全球大宗商品的定價核心。

儘管中財期貨方面皆出面說明，強調相關席位的持倉屬於客戶交易彙總，外界流傳的說法誤將客戶行為解讀為公司自營操作，但圍繞邊錫明的傳奇操作與市場猜測，仍持續在輿論場中發酵，成為公眾關注的焦點。

邊錫明在交易圈內以定期撰寫「自我反思」式部落格文章而知名。他在曾一篇部落格文章中寫道：「處處是陷阱，也處處是機會，風險中蘊藏機會，機會裡潛伏陷阱。投資的本質，是一場關於生存的遊戲。」

而 2026 年 1 月底，這句話成為了白銀市場上的關鍵註腳。

上海期貨交易所數據顯示，2026 年 1 月下旬，當白銀價格加速衝頂、市場情緒極度亢奮之際，中財期貨席位卻開始大舉建立空頭部位。截至 2 月 2 日，其持有的白銀期貨空單相當於約 484 噸，名義價值超過 15 億美元。

當時，白銀年初以來漲幅一度突破 24%，在美元信用疑慮與亞洲散戶投機資金推動下，市場普遍瀰漫著白銀投資的狂熱氛圍。

因此，邊錫明這樣的操作，一度被市場視為近乎「自殺式」的逆勢行為。

然而，銀價隨後於 2 月初急轉直下，短短數日內跌至 70 美元附近。外媒指出，儘管中財期貨在 2025 年 11 月的試探性做空曾遭遇虧損，但憑藉 1 月底的精準加碼，本輪行情中仍實現逾 5 億美元的淨收益。

《彭博》引述知情人士指出，即便價格一度劇烈震盪，中財期貨仍「堅定持有空頭部位」，未輕易離場。

從黃金到銅 長線戰略的展現

若說白銀是一場戰術級的狙擊，那麼邊錫明過去數年在黃金與銅市場的布局，則展現出其宏觀層面的戰略。

2022 年，在全球央行寬鬆政策與通膨壓力升溫之際，他開始透過中財期貨建立黃金多頭，押注去美元化趨勢與地緣政治風險將推升金價。

隨著金價一路突破 2400 美元，甚至在之後衝上 5000 美元高位，《彭博》估算，邊錫明自 2022 年以來在黃金期貨上的多頭押注，累計獲利近 30 億美元。

2025 年 5 月，當市場仍沉浸在黃金行情之際，他再度將目光轉向銅。

基於能源轉型、電動車與資料中心帶來的結構性需求，以及地緣政治引發的供應不確定性，他建立了上海期貨交易所最大的銅淨多頭部位，巔峰時持倉近 9 萬噸。

邊錫明過去曾指出：「銅不僅是電氣化時代的命脈，也是地緣政治賽局中的關鍵槓桿，」因此即使在貿易摩擦升溫、多數機構因不安情緒選擇退場之際，他仍維持既定部位、從容應對，最終為這筆布局帶來數億美元的回報

邊錫明實業背景孕育的市場直覺

分析指出，與華爾街高調的對沖基金經理不同，邊錫明身上帶有濃厚的中國第一代實業家色彩。

他的起點並非金融簡報，而是浙江諸暨的工廠。1995 年，他創辦中財管道，主營 PVC 塑膠管材，長年位列中國民營企業 500 強。

分析認為，這樣的實業背景，使他對原材料供需結構具備強烈直覺，也對成本波動保持高度敏感。2003 年，他收購中財期貨，並在隨後二十年間，將其從單純的期貨中介，逐步塑造成決策高效、風格鮮明的避險基金。

外界注意到，這位掌控數十億美元部位的重量級人物，長年居住於英國海外領土直布羅陀，透過遠端方式指揮其商業版圖，鮮少接受媒體訪問，卻經常在內部網路撰寫帶有哲學色彩的「自我反思」文章。

他在其中一篇文章中指出：「一個好的投資者必須『放下自我，少一些執念，選對目標，然後固執』。選擇目標時關注趨勢，實施項目時關注時機，維護項目時關注成本。」

回顧 1980 年代，亨特兄弟企圖以龐大資金左右銀價、壟斷市場，最終卻因違背市場機制而走向破產；相較之下，邊錫明選擇順勢而行，在情緒過熱、價格與基本面嚴重脫節的臨界點出手。他並非與市場正面對抗，而是鎖定非理性行為所帶來的破綻。

也因此，部分外媒將他形容為「反亨特兄弟」。不同於以資本強行扭曲行情，他更像潛伏的掠食者，靜待市場失衡，在群眾情緒最極端的瞬間發動致命一擊。

中財期貨「代客持倉」爭議未歇

針對市場盛傳的「中財期貨做空白銀浮盈 36 億元」說法，中財期貨均公開回應，強調該席位持倉為代客交易彙總，並不代表公司自營操作。

中財期貨指出，1 月底白銀高位時確實出現較多賣單，隨後在價格回調中逐步減少，反映的是客戶頭寸變化，而非公司自營行為，相關傳聞並不屬實。

公司回應稱，持倉變動反映客戶部位變化，自身堅持合規經營。此傳聞誤將客戶整體行為視為公司自營作業。

然而，《彭博》與《金融時報》透過數據分析指出，中財期貨的貴金屬部位，主要由邊錫明本人及其直接管理的產品構成。這場操作究竟是市場誤讀，還是個人遠見，仍引發業界高度關注。

亞洲定價權正在浮現？

分析人士認為，無論真相為何，這起事件已折射出一個更深層的趨勢：亞洲，特別是中國民間資本，正逐步介入全球大宗商品的定價邏輯。

然而，邊錫明選擇以上海期貨交易所作為主戰場，憑藉對產業週期與現貨體系的理解，反向收割全球投機資金。