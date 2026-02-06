美伊核談判在阿曼重啟 伊朗武裝部隊今晚起進入最高戒備狀態

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-06 20:23

據伊朗外交部一名官員的消息，伊朗武裝部隊將從周五（6 日）晚間起進入數日乃至數月以來最高級別戒備狀態。

伊朗武裝部隊今晚起進入最高戒備狀態。（圖：Shutterstock）

在緊張對峙不斷升級之際，美國與伊朗兩國代表團周五在阿曼首都馬斯喀特舉行高風險核談判，這是 2025 年 6 月美國空襲伊朗核設施之後美伊兩國展開的首輪核談判。

‌



一名伊朗官員表示，談判尚未正式啟動，但伊朗已通過阿曼向美方傳達核心訴求。該官員說，在美方首席談判代表與阿曼外交大臣會晤之後，可能開始間接談判。此前伊美接觸多採用這種穿梭外交方式。

儘管雙方均釋出重啟圍繞伊朗核問題外交談判的意願，但美國政府希望擴大談判範圍，納入伊朗的彈道飛彈計畫、對地區武裝組織的支持，以及對本國人民的待遇等議題。美國國務卿魯比歐周三明確表達了這個立場。

一名伊朗外交消息人士警告，任何美國中央司令部或地區軍事官員參與談判，都可能破壞伊朗與美國在阿曼進行的間接核談判進程。

伊朗表示，希望由外長阿巴斯 · 阿拉格齊與美國中東問題特使威特科夫，在阿曼首都僅就核問題進行討論。

伊朗宗教領導層對美國總統川普仍可能兌現對伊朗發動軍事打擊的威脅深感憂慮，尤其是在美軍海軍近期於伊朗周邊海域加強部署的背景下。

去年 6 月，美國對伊朗核設施發動打擊，介入了以色列 12 天空襲行動的最後階段。此後，伊朗稱鈾濃縮活動已經停止。