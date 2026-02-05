川普放話：伊朗若企圖重啟核計畫 美軍會再次動手
美國總統川普周三（4 日）在接受《NBC News》採訪時表示，伊朗若企圖重啟核計畫，美軍將再次發動軍事打擊。
川普說，伊朗正考慮在其他地方建立新的核設施，「我們發現了這件事」，如果伊朗真這麼做，美國會採取行動。伊朗最高領袖哈米尼「應該非常擔心」。
據伊朗邁赫爾通訊社周三報導，伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維當天在視察伊朗境內一處地下飛彈基地時表示，通過彈道飛彈全方位技術升級，伊朗已經增強威懾力量。
穆薩維說：「我們已做好應對敵人任何行動的準備」。穆薩維還說，在以色列與伊朗的「12 日戰爭」之後，伊朗的軍事信條從防禦性轉變為進攻性，對敵人予以毀滅性打擊。
美國近期持續對伊朗發出軍事威脅，並向伊朗周邊增派軍事力量，要求伊方儘快與美方談判，達成協議。
伊朗外交部長阿拉格齊周三晚在社交媒體發文，稱伊朗將於 6 日與美國在阿曼首都馬斯喀特舉行核問題談判。
2025 年 6 月，以色列對伊朗多地發動大規模空襲。作為回應，伊朗向以色列境內不同目標發動多輪飛彈和無人機襲擊。在伊以 12 天衝突期間，美國轟炸伊朗核設施，作為回擊，伊朗用飛彈打擊美軍駐卡塔爾烏代德空軍基地。
